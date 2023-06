Mireasa, sezon 5. Giovana și Sese au împărtășit imagini cu fiica lor în timp ce o plimbă în cărucior

Giovana și Sese au fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din sezonul 4 Mireasa. Cei doi s-au bucurat să-și strângă în brațe pentru prima dată fetița, pe data de 22 mai, când micuța celor doi a venit pe lume. Sese a împărtășit atunci susținătorilor prima imagine din sala de maternitate, acoperind cu un emoticon chipul nou-născutei.

Cei doi au acordat și primul interviu după venirea pe lume a bebelușului, în care și-au exprimat împlinirea pe care o simt unul în brațele celuilalt, după ce și-au unit destinele și formează oficial o familie.

Sese publică o imagine cu fetița lor în cărucior. Cei doi părinți au ieșit la plimbare

Povestea lor de dragoste continuă dincolo de luminile reflectoarelor, însă în contact cu oamenii care i-au apreciat și i-au susținut. Cei doi au ales să meargă unul lângă celălalt pe cărarea iubirii, după ce, în Finala show-ului matrimonial ei au spus ”DA” în fața ofițerului de stare civilă, care i-a declarat soț și soție.

Acum, se bucură de cea mai frumoasă periodă a vieții lor. Rodul dragostei lor, o fetiță drăgălasă pe nume Hurrem, le umple viața de bucurie. Chiar dacă nu își doresc încă să dezvăluie chipul micuței, care abia are 14 săptămâni, nu se feresc să o fotografieze și să împărătșeacă oamrnilor care le urmăresc activitatea imagini cu micuța.

Giovana mai susținut faptul că fetița lor seamănă foarte mult cu tatăl, moștenind o mare parte a trăsăturilor de la el: „Fetița seamănă cu Sese, cu tata. E fata lui tata. Eu sper că o să ia și ceva de la mine. (...) Mănâncă din 3 în 3 ore, dacă ea nu se trezește eu nu o trezesc. E zodia Gemeni.”, a mai spus ea la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars.

De ce nu a putut participa Sese la momentul nașterii fetiței sale

În urmă cu puțin timp, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa au vorbit în emisiunea lui Dan Capatos despre micuța lor. Cu zâmbetul pe buze, Sese și Giovana au povestit despre minunea vieții lor.

De asemenea, apariția lor televizată a înduioșat inimile telespectatorilor. Întrebați despre nașterea fiicei lor, cei doi nu au ezitat să ofere informații. Tânăra a mărturisit faptul că fetița ei a obținut nota 9 din partea medicilor deoarece nu a făcut prea multă gălăgie la naștere.

„Am trecut printr-un amalgam de emoții, am avut tot felul de momente. Am născut natural, bebelușul a avut 3 kilogram, a luat nota 9. Nu a plâns. Nu e plângăcioasă, nu prea plânge. E foarte cuminte. Sese mă ajută, e mereu lângă mine și o să fie în continuare.”, a mărturisit Giovana la Antena Stars.

În plus, Sese a scos la iveală motivul pentru care nu a asistat la marele moment: „Nu am putut să asist la naștere, doar la privat se poate face asta. Eu am stat acasă și am pregătit casa pentru ele, tot. Am avut noroc că am putut să o văd după ce a născut. Vă dați seama că m-am dus fuga, așteptam telefonul ăla.”

