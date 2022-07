Mireasa, sezon 5. Nora, apariție lipsită de inhibiții la piscină. Cum arată fosta concurentă într-un costum de baie minuscul

Nora, fosta concurentă din sezonul 5 al show-ului matrimonial Mireasa, s-a lăsat fotografiată la piscină, spre încântarea celor care o apreciază. Fosta concurentă a demonstrat că este într-o formă de zile mari, într-un costum de baie car eîi pune formele în evidență. „Dacă există un singur lucru în viața mea cu care sunt mândră, este că nu am fost niciodată o femeie păstrată •Marilyn Monroe•”, a scris Nora în dreptul imaginii.

Cum arată Nora, fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa, în costum de baie

Fanii au complimentat-o pe fosta concurentă:

„Ești o fată minunată, atât interior, cât și exterior! Așa că fruntea sus, privirea doar înainte și ai mai multă încredere în tine, pt că meriți tot ce e mai bun!” Vacanță frumoasă! Ești superbă!”, Bravo ție Nora!!! Te admir și te respect!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Nora în dreptul imaginii.

Nora a fost conurentă în sezonul 5 Mireasa, a avut o relație cu Leo, dar din cauza presiunilor pe care mama acestuia, doamna Dana, le punea asupra lor, din cauza faptului că nu era de acord cu relația, cei doi s-au despărțit, iar fata a acuzat probleme de sănătate și a fost nevoită să părăsească emisiunea.

La emisiunea Extra Night Show, Nora a povestit ce i-au zis medicii despre starea sa de sănătate.

”După ce am ieșit a fost foarte greu o lună jumătate pentru că am mers la un control, să vedem ce probleme am. Am făcut spasmofilie de gradul 1, foarte grav. Am luat tratamentul necesar, dar se zice că pe bază de stres, dacă o să mă stresez în continuare, atunci o să-mi reapară. Spasmofilia nu este tratabilă.”, a povestit Nora la Extra Night Show.

Ea a subliniat faptul că a fost foarte apreciată pentru că nu a ripostat la atacul doamnei Dana. ”Nu am jignit, am stat în banca mea și sunt apreciată pentru comportament. (...) Am întrebat psihologul de ce mi s-a întâmplat să nu pot da replică.

A zis că am intrat într-o depresie emoțională unde orice ziceam nu era normal. Puteam să răspund, dar nu cu ce trebuia să răspund. Am intrat într-o depresie în care nu mai puteam să mă apăr. Da, nu mai aveam coerență.”, a zis Nora.

Spasmofilia reprezintă un dezechilibru neuroendocrin al organismului, care nu mai poate folosi corect calciul seric disponibil într-o situație de adaptare în care este nevoie de el.

Nora Bodo are 30 de ani și s-a născut la Târgu-Mureș unde a locuit împreună cu părinții alături de care locuiește și în prezent. A avut o copilărie foarte frumoasă prin prisma relației cu părinții si cu sora ei. A făcut liceul Transilvania Economic din Tg Mures, la seral, secția de alimentatie publică. Imediat după liceu s-a căsătorit, la vârsta de 20 de ani, o căsătorie care a durat 3 ani.