Mireasa sezon 6, 12 septembrie 2022. Roxana și Paul s-au sărutat pătimaș la party. Sunt sau nu într-o cunoaștere?

Paul și Roxana se aflau pe terasă, când mai mulți concurenți au început să-l încurajeze să facă pasul următor. La un moment dat, când tânăra vorbea cu cineva, el a sărutat-o pătimaș și i s-a răspuns la sărut.

În emisia live, Roxana a povestit că după moment a avut loc ceva care a supărat-o. Paul a dansat cu Denisa, care i-a pus mâna pe piept.

Primele declarații ale lui Paul și Roxanei după sărut

”Parcă am spus, când am intrat am zis că o să cunosc mai multe fete. Numărul 1 e numărul 1, doar el contează. Nu mai există nimeni, există doar numărul 1. Sincer, aș mai fi vrut să o cunosc și pe Inga. Atât. Cel mai bine e tot așa, rămân la numărul 1. Nu m-am grăbit. Nu cred că m-am grăbit, totuși m-am gândit că atunci când am văzut-o prima dată mi-a plăcut cel mai mult de ea. Nu mai contează locul 2”, a zis Paul.

Concurentul spune că Roxana s-a supărat. ”Nu pot să zic prea multe că... I-am zis, dacă vrea să mai cunoască, poate să cunoască liniștit. M-a surprins, sincer. Am fost foarte happy pe moment și după, puțin timp. Doar puțin timp.”, a confirmat fata.

”Eu am plecat liniștită la culcare că nu am știut ce am făcut. De dimineață am auzit. (...) Mi se pare că toți au picat așa, pupă mă, haide mă.”, a susținut și bunica Ecaterina.

”Are dreptate avocatul meu (n.r. Valentin), mereu am spus de Roxana... și în casă”, a mai afirmat Paul. Valentin a mărturisit că știa de faptul că Paul o va săruta pe Roxana.

Paul a dansat cu Denisa imediat după ce a sărutat-o pe Roxana. Cea din urmă s-a supărat

Roxana s-a retras pe terasă după ce Paul a încercat să o împace. Fata s-a supărat și i-a zis că a primit un nou motiv să nu mai aibă încredere în bărbați.

La un moment dat au stat de vorbă pe scară. Denisa a intervenit și a zis că nu sunt împreună, așa că nu are de ce să se supere pentru că au dansat.

”Nu mai suntem în nicio cunoaștere, suntem un cuplu. Ne cunoaștem pe parcurs. Pe bune...”, a zis Paul.

În live, băiatul a declarat că sunt un cuplu, în timp ce Roxana a spus că nu sunt împreună. ”M-am gândit foarte bine și ieri. Nu îmi pare prea sigur”, a explicat tânăra.

”Am greșit cu dansul ăla. Nu știu ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost un simplu dans”, a comentat Paul.