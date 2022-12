Mireasa sezon 6, 20 decembrie 2022. Valentin, discuție privată cu doamna Flori: ”Asta demonstrează că nu te-a iubit”

”Trebuie să mă vadă cât de mândră sunt că e un copil drept.”, i-a zis doamna Flori doamnei Gica. Mai târziu, a mers la fiul său și i-a spus același lucru.

”Dacă vrea, o întreb și eu pe maică sa ceva. I-ai spus clar că ne căsătorim afară, ți-a zis că ești imatur.”, i-a mai transmis doamna Flori. Valentin i-a răspuns că nu se vor mai căsători ”dacă o mai ține așa”.

”În sezonul ăsta nimeni nu-i ca tine. Doar ea te-a trimis la cameră, zicea ”du-te, du-te”. (...) Nu mai, Vali, mergi pe drumul tău. Mereu a făcut chestiile astea. Asta demonstrează că nu te-a iubit”, a mai afirmat mama lui Valentin.

Gabriela, foarte deranjată de discuția doamnei Flori cu Valentin

Mai târziu, Valentin îi spunea lui Viorel că din partea lui s-a terminat. ”Să-i fie rușine doamnei Flori. Mă bucur că măcar acum e fericită că nu ne căsătorim aici. Cu gândul ăsta a intrat. Să-i fie rușine. Da, aveți un copil exemplar, cu siguranță o să își găsească femeia perfectă. Nu am iubit pe nimeni cum îl iubesc pe Valentin. (...) I s-a îndeplinit dorința, mă bucur că e fericită”, a spus Gabriela.

Doamna Flori: ”Dacă un copil îmi spune să-mi fie rușine...(...) Nu îmi e rușine. A văzut cineva că am jignit-o sau am făcut ceva greșit. De multe ori am făcut pe proasta.”

Mama lui Valentin a explicat că a tăcut din gură și că s-au arătat lucruri care îi fac pe ea și fiul său să pară ”dezechilibrați”.