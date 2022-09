Mireasa sezon 6, 20 septembrie 2022. Cum a fost primit Alex de fete: „Am fost atras de o femeie din casă”

În ediția de pe 20 septembrie 2022 de Mireasa, concurneții au văzut filmulețul de prezentare al lui Alex, prilej cu care au aflat informații interesante despre el. Alex a spus că a fost tras de o femeie inteligentă în casa Mireasa.

„Am fost descoperit de un producător muzical. Acu colaborez cu un studio de înregistrări. Se poate trăi din muzică, dar nu trăiesc doar din muzică. Meseria mea de bază este cea de trader.

Cum s-a prezentat Alex în casa Mireasa

„Viața mea până acum nu pot spune că a fost foarte ușoară. Părinții mei au plecat în străinătate încă din adolescența mea. Am înfruntat viața cu maturitate. Părinții mei nu au plecat împreună să muncească, ci s-au despărțit. Mama mi-a lipsit foarte mult și m-am închis în mine foarte mult. Cu tatăl meu nu am avut o relație prea bună.

O mare parte din viață nu am știut nimic despre el, dar apoi s-a schimbat și în prezent avem o relație foarte bună. Mă consider cu capul pe umeri. Pentru a-mi defini scopul îmi lipsește cea mai importantă piesă: viitoarea mea soție. Show-ul Mireasa mi-a atras atenția prin faptul că este foarte real. Am fost atras de o femeie din casa Mireasa. Nu suport de la o femeie minciuna”, a povestit Alex în filmulețul de prezentare.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.

Primele concurente care au pășit în casa Mireasa sunt Adina Miuleasa, Ana-Maria Ciornei, Damaris Turuș, Denisa Dumitru, Gabriela Pițigoiu, Inga Rusu, Miruna Gheorghe, Raluca Preda și Roxana Tobă. Ulterior, în competiție a intrat și Deni.

Concurenții care își caută mireasă în sezonul 6 sunt Andrei Grădinaru, Cosmin Munteanu, George Ciubotaru, Giorgio Buzoiu, Paul Niță, Sebaidin Rustem, Valentin Harle și Viorel Harle. Pe 19 septembrie a intrat și Alex.