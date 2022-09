Mireasa sezon 6, 26 septembrie 2022. Fetele, discuție codată despre Gabriela. Ce ar fi făcut aceasta în Turcia

Fetele au discutat codat despre una dintre tinerele din casa Mireasa. ”Persoana la care mă refeream e Gabriela”, a zis Adina după discuția din baie, cu Miruna și Raluca, în care spunea că una dintre concurente cerea lucruri la cameră.

”Cred că Gabriela cere în mod indirect susținătorilor.”, a susținut fata. Raluca crede că sunt anumite persoane care se adresează familiei, dar de fapt așteaptă de la cei care îi susțin. ”Măi, dar la Denisa i-a cerut... ce i-a cerut, mă?!”, a mai subliniat Raluca.

”Îi place să ia de la fiecare ceva, dar ei nu îi place să împartă.”, a mai punctat Adina. Raluca consideră că victimizarea prinde la public și că iubita lui Valentin știe asta, așa că se ridică pe seama unui comportament de genul.

”Eu vreau să văd iubirea fără bani. Dacă e iubire fără bani, mă bucur.”, spunea Raluca într-o altă discuție cu fetele. Damaris zicea că a observat faptul că unele persoane nu sunt reale.

Fetele o acuză pe Gabriela că a flirtat cu cineva din staff

De asemenea, Miruna sublinia că a observat anumite gesturi ale Gabrielei față de o persoană din staff. ”Am văzut priviri. Era vizibil că există un interes din partea ei. Există clar o diferență, poate eu interpretam greșit”, a zis ea la testimonial.

”Absolut tot ce am primit am împărțit cu toată lumea. De fiecare dată când te-am văzut supărată am venit la tine. Îmi place să dau. Exact, ce iau de la voi?!”, a zis Gabriela.

Adina spune că tânăra cere mâncare de la ele. Gabriela a negat și după a zis că a mâncat doar de 2-3 ori, când era vorba de bugetul comun.

Legat de situația din Turcia, Miruna zice că iubita lui Valentin i-a zis cuiva din staff: ”Când ajungi la Sibiu să mă suni. E un băiat, am spus că era interesat”.

Simona Gherghe a confirmat acest lucru, cineva din staff a auzit discuția. Raluca a explicat că ar mai fi existat și alte interacțiuni, inițiate tot de Gabriela.

”Și eu am simțit că are o simpatie pentru un anumit băiat din staff. Chiar a făcut o glumiță și a vărsat un pahar de apă. Urma să ne pregătească pentru o discuție, într-un live, chiar a vărsat un cocktail pentru că... poate așa interacționează ea cu oamenii. Au fost emoții și așa a vărsat paharul. Depinde fiecare ce scop avea, poate unii se căsătoreau înainte să intre în emisiune. Iubirea e peste tot”, a povestit Raluca.