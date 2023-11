Cum a reacționat Miruna după ce fanii Mireasa l-au comparat pe Luță cu Horia. Ce a spus fosta concurentă din sezonul 6 despre Madi

Miruna, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa, a publicat un mesaj e rețelele sociale, ca urmare a comparației pe care publicul a făcut-o între Luță și Horia.

Madi din sezonul 8 Mireasa trece printr-o situație dificilă, după ce Sergiu a aflat că Horia, despre care fata spune că este prietenul ei bun, a vrut să se înscrie în emisiune. De asemea, Sergiu a văzut fotografii din vacanța pe care Horia și Madi au petrecut-o împruenă. Fotografiile în ipostaze apropiate l-au făcut pe Sergiu să considere că între Madi și Horia este mai mult decât o simplă prietenie, așa cum descrie fata relația cu bărbatul în vârstă de 38 de ani.

Mulți dintre cei care urmăresc emisiunea Mireasa și-au amintit despre povestea Mirunei și a lui Cosmin din sezonul 6. În emisiune, Miruna a primit flori de la un bărbat cu pseudonimul „Luță”, însă nu a recunoscut că între ei ar fi o legătură amoroasă. Miruna și Cosmin s-au căsătorit în Finala sezonului 6 Mireasa, dar au divorțat în foarte scurt timp, deoarece fiul doamnei Adriana a descoperit mesaje între tânără și Luță.

Citește și: Mireasa sezon 8, 9 noiembrie 2023. Imaginile cu Madi care contrazic ceea ce a spus despre Horia. Sergiu: „M-ai mințit”

Ce a spus Miruna din sezonul 6 despre Horia

După ce fanii Mireasa au comparat cele două povești, Miruna a venit cu o reacție în mediul online:

„De bine ce se mai calmaseră apele după arpoape un an, s-a umput iar Internetul de numele meu. Păi ce vină am eu că există prietenii din astea foarte apropiate? Lăsați lumea să fie prietenă, ia uite ce a sărit România pe fata asta din emisiune”, a scris Miruna pe contul ei de Instagram.

Ulterior, Miruna a publicat o fotografie cu ea și cu textul:

„Acel moment când realizezi că Horia i-a luat fața lui Luță”.

Citește și: Mireasa sezon 8, 10 noiembrie 2023. Sergiu s-a despărțit de Madi. Fata a ieșit desculță pe porți: „M-ai sfâșiat! Încă te iubesc”

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.