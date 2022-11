Mireasa sezon 6. Mama Roxanei intervine în conflictul dintre fiica sa, Adina și Raluca. Ce a avut de spus

Adina și Roxana acuză că Raluca s-a întors schimbată din city break. Prima chiar a spus că e posibil ca tânăra și Alex să fi făcut un pact.

Mama Roxanei nu a adus vorba despre acest subiect, ci și-a arătat nemulțumirea față de afirmațiile Ralucăi despre hainele necălcate ale fiicei sale.

Mama Roxanei intervine în conflictul dintre fiica sa, Adina și Raluca

”În legătură cu Raluca, am doar două comentarii la comentariile pe care le-a făcut în emisiune de astăzi, de la 2. Ce aș vrea de la ea, în primul rând, a făcut referire la Roxana. Mă doare foarte mult pentru că ea nu trebuia să facă acele afirmații. ”Pentru că a venit cu două rochițe, mai mult zdrențe, care nici alea călcate, dar care nu sunt pentru a veni aici unde suntem, la emisiune. Mai mult astea se poartă pe maidan, la tine la Ciuperceni”. Mă rog, dar foarte urât.”, a zis doamna Elena, mama Roxanei.

Raluca i-a răspuns doamnei Elena și a încercat să explice de ce a făcut afirmațiile respective.

”Bună seara, doamna Elena. Îmi pare rău dacă ați înțeles greșit și îmi cer scuze dacă mi-am permis să îmi dau cu părerea în legătură cu ținutele Roxanei, dar erau discuții pe care noi le-am avut în Turcia și nu am spus că a venit cu cinci ținute, din contră, are foarte multe haine. Doar din Turcia i-am sugerat, atât eu, și erau și oameni din staff care îi spuneau să-și calce rochițele și ea a spus că nu știe. Am ajutat-o, practic i-am dat niște sfaturi să aibă mai multă atenție cu hainele, adică să le calce. Chiar îmi pare rău că am făcut asta.”, a venit replica concurentei.

Mama Roxanei a fost categorică: ”Nu trebuia. Am văzut, v-am urmărit. Ai considerat-o că e o copilă, e mai mică ca tine, normal. Dar nu cred că e atât de proastă... Eu am văzut exact comentariile ei, care au fost în bucătărie, cu tricourile, că nu așa, că nu poartă nu știu. Să nu discute de ea, dacă are ceva cu ea...(...) Te cunosc de la televizor. Până acum am avut o părere bună despre tine, mi-am schimbat părerea. În legătură cu tricourile, dacă Paul nu-i dă voie să-i calce tricourile, să facă mâncare, e treaba lor. ”