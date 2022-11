Mireasa sezon 6. Părinții Gabrielei au venit în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii. Valentin a fost foarte emoționat

Mama fetei a vrut să o liniștească: ”Eu lupt cu boala, nu boala cu mine. Mi-am făcut analizele acum două săptămâni și m-a întrebat domnul doctor ce am făcut, că sunt foarte bine. Am zis că eu nu am făcut nimic, poate Dumnezeu a făcut. Fac tratament și o dată pe lună îmi fac analizele. Sunt foarte bine”

Gabrila a afirmat că nu o mai împiedică nimic să fie fericită. Valentin a fost tare emoționat după întâlnirea cu părinții Gabrielei.

”Cu doamna Flori am mai vorbit la telefon. Este o femeie extraordinară. Cred că vorbele dânsei îi fac bine Gabrielei. E ca un calmant”, a zis doamna Doina despre mama lui Valentin. Părinții i-au asigurat că îi sprijină și că vor rămâne alături de ei.

Cine este Gabriela de la Mireasa sezon 6

Gabriela Pițigoiu de la Mireasa sezonul 6 are 25 de ani, vine din Sibiu și este de meserie polițist. Concurenta spune că s-a înscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru a-și găsi jumătatea perfectă.

Gabriela Pițigoiu de la Mireasa sezonul 6 a terminat facultatea de inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și școala de agenți de poliție de la Câmpina. Tânăra spune că este de religie ortodoxă.

„Mama este gestionar și tata este muncitor în cadrul primăriei. De la ei am învățat că în viață trebuie să lupți pentru ceea ce își dorește. Faptul că am devenit polițist se datorează pasiunii pentru uniformă, dar și ideea de corectitudine și disciplină. Îmi place foarte mult ceea ce fac”, a spus concurenta.

