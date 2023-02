Mireasa sezon 7, 22 februarie 2023. Tachinări și jocuri între Andreea și Ionuț. Denisa, ironică la adresa băiatului

După ce s-au jucat și tachinat, Ionuț i-a adresat mai multe întrebări fostei iubite. Andreea spune că Ionuț i-a spus că l-ar durea dacă ea ar fi eliminată.

”A fost un joc, care nu trebuia să fie. S-a înțeles mult și eu nu am vrut să fie așa. A fost un joc...”, a afirmat Ionuț. Denisa era pe terasă, cu Roberto. Ironică fiind, Denisa a afirmat că Ionuț nu i-a întrerupt pentru că așa au stabilit, să nu se bage unul peste altul.

Mai mult, fata a spus că ea nu e genul care să se joace așa. Casa crede că Ionuț și Andreea se plac, de fapt. ”Mi s-a părut că le-a plăcut amândurora”, a zis doamna Ana.

Denisa, deranjată de gesturile lui Ionuț

Ionuț a explicat că mai are sentimente pentru Andreea, dar nimic nu va mai fi între ei pentru că au existat niște lucruri peste care nu poate trece.

Mai târziu, a fost difuzat un material cu Roberto și Ionuț. Cei doi ”rivali” la inima Denisei s-au tachinat în dormitor, împreună cu Dani. Roberto i-a reproșat că Ionuț îl caută mereu cu privirea când face vreun gest față de Denisa.

”Mai bine te retragi că te retragi în glorie”, i-a zis Roberto. Ionuț i-a răspuns: ”Denisa dă bine lângă mine, mai bine te retragi tu”.

Citește și: Mireasa sezon 7, 22 februarie 2023. Denisa crede că Dani a vrut să o sărute. Ce se vede pe imagini

”Au fost amuzanți. Nu cred pe nimeni. Exact ce am spus și când am vorbit cu fiecare, faptele vorbesc de la sine. Ce am văzut cu Ionuț și Andreea, e clar că ceva nu s-a terminat acolo.”, a comentat Denisa.

Revoltată, ea a mai zis că nu are ce căuta în acest trio: ”Nu vreau să fiu acolo. De ce să vă stric fericirea? Mă faceți să mă simt prost. Nu am ce să caut în fericirea oamenilor?!”

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 7. Verișoara lui Hatice nu e de acord cu o posibilă relație cu Mihai. Ce i-a replicat concurenta

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonia