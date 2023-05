Mireasa sezon 7, 22 mai 2023. Sabrina și Simona, schimb de replici în live, după răsturnarea de situație din gală

După răsturnarea de situație, unde Sabrina și Dima nu au mai părăsit competiția Mireasa, s-a lăsat cu lacrimi și păreri de rău. Mama Sabrinei, care a plecat din casa Mirasa s-a arătat foarte supărată.

„Nu mai vin. Poate n-o să vin nici în Finală. Sunt foarte supărată! Să aveți grijă de voi! Să fiți doar voi pentru voi și atât!”, a spus doamna Laura înainte de a părăsi casa Mireasa.

Sabrina s-a simțit vinovată după plecarea mamei sale și a plâns în brațele doamnei Loredana.

„Nu erați prietene?” Ce s-a întâmplat după ce Sabrina i-a spus Simonei să-și vadă de treaba ei în gală

„Chiar apreciez toată susținerea. Destinul își spune cuvântul, doar că proiectasem deja niște planuri de viitor apropiate pe care să le îndeplinim când mergem acasă”, le-a spus Sabrina susținătorilor.

„Probabil a fost supărată pentru că m-a văzut din nou în starea aceea”, a spus

„Eu țin să-i mulțumesc din nou lui Antonio pentru gestul de umanitate pe care le-a făcut. Țin să-l felicit și să-i mulțumesc.”, a spus Dima în emisia live de Mireasa de pe 22 mai 2023.

Între Sabrina și Simona s-au simțit tensiuni, după ce iubita lui Dima i-a zis iubitei lui Andrei să-și vadă de treaba ei, când aceasta i-a vorbit brunetei despr eposibilitatea de a fi în top și de a nu mai părăsi competiția.

„A zis că n-am îmbrățișat-o din dușmănie. Tu ca prietena mea dacă mă vezi că mă bucur că plec, de ce îmi spui că poate rămâi”, a spus Sabrina”

„Voi două nu erați prietene?”, a întrebat Simona Gherghe, iar apoi a avut loc un schimb de replici între ele.

„Ea s-a supărat de la chestia din gală”, a spus Sabrina.

„Când am stat de vorbă, am discutat despre rochii de mireasă și normal că voiam să rămâi. Am mai avut reacții cu toată lumea”, a spus Sabrina.

„N-am zis-o în sensul rău. Ea se întoarce cu spatele când eu vreau să vorbesc cu ea”, a spus Simona.

„Mie mi-a fost foarte rău undeva la 10 zile. N-am stat cu nimeni, n-am râs cu cineva să zici că n-am stat cu tine”, a spus Sabrina.

„N-ai apreciat că ți-am fost alături de fiecare dată. Ai spus doar de doamna Loredana”, a spus Simona.

Simona Gherghe a cerut revizionarea imaginilor de la gală.

„Ai fost aspră! Wow! A fost dură!”, a spus Simona Gherghe despre reacția Sabrinei.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 17:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.