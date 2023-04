Mireasa sezon 7, 4 aprilie 2023. Cine e Iuliana și cum arată noua concurentă. Spune că a venit să se căsătorească

Simona Gherghe a invitat-o pe noua concurentă în casa Mireasa sezon 7. Aceasta a pășit emoționată. Iată ce a spus despre ea.

Cine e și cum arată noua concurentă

Iuliana e noua concurentă de la Mireasa sezon 7. ”Nu am venit cu gânduri de ceartă, ci să mă mărit. Am multe emoții”, a spus ea.

”Am 21 de ani. Nu mă consider de vârsta pe care am. Vârsta de care mă consider e 24-25 de ani. Experiența m-a făcut să... De la 18 ani am decis să mă rup de părinții mei. Am decis că e momentul să-mi iau vârsta în propriile mâini. Până să ajung aici, am lucrat ca operator call center, într-o firmă online. Urma să mă înscriu la facultate în toamnă”, a zis Iuliana.

S-a gândit să studieze managementul. ”Bărbatul ideal m-ar lăsa să-mi activez energia feminină. Nu-mi prea plac bărbații care se victimizează. Aspectul fizic nu contează foarte tare, cât contează conexiunea pe care o avem”, a mai adăugat noua concurentă.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

