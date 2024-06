Mireasa, sezon 7. Andrei Macovei, surpriză din partea iubitei sale. Cum l-a răsfățat Ana Maria de ziua lui

Andrei Macovei din sezonul 7 Mireasa a primit o surpriză de ziua lui din partea noii sale iubite. Totuși, fostul concurent Mireasa a precizat că cel mai frumos cadou pentru el este însăși Ana Maria. Cei doi îndrăgostiți au sărbătorit într-un mod romantic aniversarea băiatului.

De ziua sa, Andrei Macovei a fost așteptat cu tort, baloane și lumânări. Noua lui iubită a pus la cale toată această surpriză. Fostul soț al Simonei a publicat pe rețelele sociale imagini de la aniversarea lui.

În descrierea imaginilor, Andrei i-a mulțumit iubitei sale pentru surpriză, însă i-a precizat că ea este cel mai frumos cadou pentru el: „Cel mai frumos cadou ești tu”, i-a spus Andrei iubitei sale.

Cum a fost surprins Andrei Macovei de la Mireasa de iubita lui: „Cel mai frumos cadou ești tu”

Când a intrat în casă, Andrei a fost întâmpinat de iubita lui care i-a aranjat o inimioară formată din lumânări pe podea. Andrei i-a mulțumit și i-a făcut o declarație de dragoste iubitei: „Mulțumesc, iubire, pentru surpriză! Ana Maria, te ador”, i-a transmis Andrei noii sale partenere.

Fostul concurent al sezonului 7 Mireasa a primit mai multe urări din partea celor care l-au îndrăgit în emisiune.

„La mulți ani copii frumoși, Andrei! Meriți să fii fericit lângă iubita ta”, „La mulți ani și să ai parte de tot ce îți dorești și iubești!”, „Bravo Andrei, viața merge înainte!”, „La multi ani!! Foarte frumosi, va potriviti foarte mult!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Andrei în dreptul imaginilor de la aniversarea sa.

Mireasa sezonul 7. De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț: ”Mi-a fost rușine de familia ei”

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.