Mireasa, sezon 7. Simona Lincan, răsfățată cu flori. Ce surpriză a primit fosta soție a lui Andrei

Simona Lincan, fosta parteneră a lui Andrei Macovei, a împlinit frumoasa vârstă de 30 de ani. Fosta concurentă a sezonului 7 Mireasa a fost răsfățată de ziua ei.

Simona a fost răsfățată cu flori și tort cu ocazia împlinrii a 30 de ani. Fosta concurentă a sezonului 7 Mireasa a publicat pe contul său de Instagram mai multe imagini realizate de ziua ei. Simona le-a mulțumit celor care au surprins-o cu urări și cadouri de ziua sa.

Simona din sezonul 7 Mireasa, răsfățată cu ocazia aniversării de 30 de ani

Printre foștii colegi de competiție care i-au făcut o urare în online Simonei s-a numărat Sabrina: „La mulți ani sănătoși și fericiți plini de realizări”, i-a transmis soția lui Dima Simonei.

În timp ce Simona își sărbătorea ziua de naștere, Andrei se afla în Iași.

Mireasa sezonul 7. De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț: ”Mi-a fost rușine de familia ei”

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.

Simona și Andrei au devenit familia Macovei în Finala Mireasa, sezon 7

Înainte să spună ”DA” în fața primarului, Andrei și Simona de la Mireasa sezonul 7 și-au făcut jurăminte.

„Pot să-ți spun că îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și că ai fost lângă mine mereu. De astăzi nu o să mai fim tu și eu. O să fim noi. Acea familie fericită și unită. Mă bucur că mi-ai dat ocazia să-ți fiu astăzi și pentru totdeauna soție”, a spus Simona.

„Acum că ai zis tu, m-ai terminat. Însemni totul pentru mine. Ești ce e mai frumos și mai bun. Îți voi fi alături. Te voi iubi necondiționat. Îți mulțumesc că exiști. Te iubesc așa cum nu te-a iubit nimeni vreodată”, a spus Andrei.