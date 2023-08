Mireasa, sezon 7. Antonio are probleme medicale. Soțul Mariei s-a filmat cu o cârjă, iar imaginile i-au îngrijorat pe fani

Antonio, câștigătorul sezonului 7 Mireasa și-a îngrijorat fanii cu cele mai recente imagini. Soțul Mariei a povestit că s-a accidentat la picior.

Cu glezna umflată, Antonio a făcut un live pe rețelele sociale, unde le-a povestit fanilor ce a pățit. Tânărul a explicat că juca tenis de picior când s-a accidentat și că bănuiește că are o entorsă.

Băiatul s-a filmat cu o cârjă pe fundal, iar fanii s-au îngrijorat.

„Maria mă pansează pe mine la picior. N-am făcut nimic. Am fost la sală și după sală m-au chemat niște băieți la tenis de picior și nu știu cum am reușit... Am vrut să dau într-o minge, m-am agățat cu piciorul de fileu și când m-am retras aveam niște adidași cu tpa mai înaltă și mi-a fugit piciorul și am mers, am pus piciorul jos, dar după a început să mă ia durerea. Cred că e entorsă. N-am făcut în viața mea. Am 8 ani d evolei și n-am făcut o dată o entorsă. Veneam după un antenament de picioare și erau picioarele foarte încărcate. Se mai întâmplă și de-astea”, a spus Antonio pe rețelele sociale.

Maaria a precizat că urmează să meargă cu soțul ei la investigații medicale.

Maria şi Antonio sunt câştigătorii celui de-al şaptelea sezon Mireasa

Maria și Antonio sunt câștigătorii premiului de 40.000 de euro. Cei doi au spus „DA” în fața primarului, în Finala Mireasa de pe 10 iulie 2023.

Cei doi și-au făcut jurăminte emoționante înainte să semneze certificatul de căsătorie.

„N-am să-ți promit pentru totdeauna, însă îmi doresc să te iubesc cât ne permite viața”, a spus Maria.

„Când am fost în cele mai urâte ipostaze tu ai fost lângă mine. Uneori mă gândesc că ești prea bună pentru mine. Îți jur că te voi respecta, te voi înțelege și voi fi sincer și corect toată viața”, a spus Antonio.

Maria și Antonio au intrat în competiția Mireasa pe data de 8 martie 2023, cu 2 luni mai târziu față de debutul sezonului 7. Intrarea lor în același timp în casă i-a făcut să se apropie.

Maria și Antonio s-au declarat pentru prima dată un cuplu pe 6 aprilie, după ce s-au sărutat pe canapea. Cei doi erau de câteva zile în tatonări, însă spuneau că și-ar dori să se sărute în ploaie, dar nu au mai așteptat acest fenomen meteo. Lucrurile nu au mers bine între ei. Irina, prietena amândurora atunci, era permanent prezentă în discuțiile lor de cuplu, iar în emisiune s-a pus problema unei atracții venite din partea Irinei pentru Antonio, lucru negat de toți cei trei implicați. O conversație între Zain și Maria l-a făcut pe Antonio să critice dubla măsură și să aducă în discuție despărțirea de iubită. Separarea s-a produs pe 14 aprilie când Antonio concluziona: „Dacă tu ceri ceva și nu poți să oferi, atunci avem o problemă! Acțiunile fiecăruia vor vorbi în continuare”.

Când casa Mireasa s-a împărțit în două pentru o săptămână: casa cuplurilor și casa celor singuri a fost momentul în care Maria și Antonio au ales să se apropie unul de celălalt din nou. Fata, care a mărturisit că la începutul parcursului ei în competiție nu reușea să se simtă în largul ei din cauza camerelor, i-a permis lui Antonio să o cunoască mai bine, iar la finalul lunii mai cei doi s-au sărutat în ploaie.

Cererea în căsătorie a fost una spontană, în lanul de lavandă. Băiatul s-a așezat în genunchi în fața Mariei și i-a oferit un inel improvizat, confecționat din lavandă, iar fetei nu i-a venit să creadă.

După momentele grele pe care le-au traversat împreună, Maria și Antonio au decis să se căsătorească în Finala sezonului 7 Mireasa.