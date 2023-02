Mireasa, sezon 7. Cum a reacționat Daiana după ce Dani a ales-o pe Denisa. Ce a deranjat-o pe tânără: „A fost un impact”

Prezentă în platoul emisiunii de la Antena Stars, Daiana a precizat că nu este supărată din cauza alegerii făcute de Dani. Totuși, a existat un lucru care a deranjat-o pe fată și anume că a aflat decizia băiatului în timpul emisiunii și nu la întâlnirea pe care au avut-o cu puțin timp înainte.

Mai mult, Daiana a mărturisit că în timp ce era la date cu Dani a perceput că există șanse ca băiatul să se îndrepte spre ea.

„Nu am fost dezamăgită. Singurul lucru care m-a putut deranja un pic a fost faptul că el a zis că decizia a luat-o aseară (n.r. luni seară), și astăzi am avut un date (n.r. marți) și nu mi-a transmis lucrul ăla. Mi-a transmis că încă are interes să mă cunoască, că totul e ok, că încă nu e hotărât. Eu i-am zis la date că trebuie să ia o decizia pentru că nu o să avanseze nici cu mie, nici cu Denisa dacă o să stăm pe loc. Practic am aflat de la televizor că a luat o hotărâre. La date a fost mai tensionată situația, dar eu m-am simțit destul de bine și l-am întrebat și pe el și el a zis că la fel și aveam un sentiment că sunt șanse să se îndrepte spre mine. Așa am perceput eu”

Fata a precizat că este mulțumită de faptul că Dani a luat o decizie și nu a apucat să aibă sentimente față de el.

„Eu înțeleg perfect, nu e supărare, pentru că nu am ajuns să am sentimente. Ce m-a deranjat e că putea să-mi zică la finalul întâlnirii că a luat o decizie și era mult mai ok pentru mine pentru că a fost așa un impact pentru că la date am simțit că încă are interes față de mine”

Când a luat Dani decizia de a merge mai departe cu Denisa.

Întrebat când a luat decizia de a merge mai departe cu Denisa, Dani a răspuns:

„Decizia am luat-o într-o discuție cu Vlad și Dima. Dar n-am zis concret. Doar s-a subînțeles că aș merge mai departe cu Denisa. N-am spus clar. I-am spus și Daianei că al doilea date a fost mai încordat. Nu prea mai veneau cursiv întrebările. Cu Denisa am apucat să mă cunosc, am petrecut mai mult timp și s-a format un atașament”, a spus Dani.

