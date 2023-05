Mireasa sezon 7. Cum a reacționat Mihai când a aflat ce fel de elevă era Hatice. Tânăra a povestit cum și-a bătut o colegă

Hatice i-a povestit Simonei că era o elevă agitată. După ce una dintre colege i-a spus mamei ei că fumează, Hatice i-a aplicat o corecție fizică în urma căreia a fost și exmatriculată de la școală.

Cum a reacționat Mihai când a aflat ce fel de elevă era Hatice

Nu a fost singura, după prima bătaie, a mai urmat alta. Fata spune că fosta colegă a înjurat-o de familie, moment în care a văzut negru în fața ochilor.

„Da, nu am avut nimic de câștigat, dar nu știu, consider că aveam foarte multe chestii în interiorul meu și cred că așa le exteriorizam. Nu înțelegeam la vârsta aia dacă era cea mai bună variantă sau nu. Când am ajuns în Italia, după situația pe care am trăit-o în România, nici nu vorbeam limba. Îmi era și rușine să vorbesc. Nu eram bine văzută, româncă, erau foarte rasiști. Nu aveam cu cine să vorbesc.”, a afirmat Hatice în emisia live de la Mireasa Capriciile Iubirii.

În timp ce Hatice explica, Mihai nu a avut nicio reacție. Totuși, în timpul materialului, iubitul lui Hatice s-a amuzat serios pe seama celor dezvăluite de concurentă.

