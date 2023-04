Mireasa sezon 7. Cunoașterea dintre Roberto și Iuliana a ajuns la final. Băiatul a părut surprins când fata a anunțat

În timp ce Roberto a afirmat că Iuliana i-a zis că vrea să-l mai cunoască, fata a rupt cunoașterea cu el în live. Băiatul a spus că, în discuția pe care o avuseseră în urmă cu scurt timp, ea își arătase interesul pentru el, iar acum se contrazice.

Iuliana și Roberto au rupt cunoașterea

Deși nu a verbalizat decât după ce a discutat situația cu mai multe persoane din casă, Iuliana s-a arătat deranjată de faptul că Roberto a zis că nu o place și a chemat-o pe Denisa înapoi în competiție.

În emisia live din 17 aprilie, la Mireasa, ea a dat de înțeles că este într-o cunoaștere cu Roberto. Însă la Capricii, fata a anunțat încetarea cunoașterii, deși a subliniat că încă vrea să-l mai descopere pe nepotul doamnei Livia.

”Sunt bine, chiar bine. Nu am nimic ce să spun, chiar azi am discutat cu el. Cunoașterea noastră a luat sfârșit. Din punctul meu de vedere, faptul că el îmi zice că sunt indiferentă față de el, deși eu am avut răbdare după avalanșa de afecțiune pe care mi-a acordat-o, în mod normal, dacă eram afară, nu mai vorbeam cu el. Am avut răbdare...”, a zis fata.

Roberto a intervenit: ”Aseară pe terasă îmi spunea că vreau mai mult cu tine...”

Iuliana a continuat: ”Da, vreau să-l cunosc în continuare, dar după live-ul de astăzi și după live-ul de zilele trecute, când a vorbit pe videocall cu o fostă concurentă și a chemat-o pentru el... Eu fiind în stângă lui, într-o cunoaștere, nu m-am simțit atât bine”.

După ce tânăra a terminat, Roberto dădea nemulțumit din cap. El a părut suprins de cele spuse de Iuliana.

Doamna Livia, înțepături la adresa Iulianei

”Ieri, toată ziua eu am stat mai mult pe afară că așteptam și eu musafiri. Toată ziua, (n.r. Iuliana) s-a ținut numai după Antonio. Unde se ducea Antonio, se ducea și ea. Și după Zain și după Antonio. Ea, de fapt, a spus că pentru Antonio a venit, dar Antonio fiind într-o cunoaștere cu Maria...”, a zis doamna Livia.

Iuliana a negat: ”Nu este adevărat, am vorbit cu fiecare în egală măsură. A fost ziua de Paște, am vorbit și cu Hatice, și cu Maria, cu Antonio, Irina. Ne-am pus la masă și am discutat toți. Am discutat și cu el (n.r. Roberto)”.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

"Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa", a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

