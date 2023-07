Mireasa, sezon 7. Irina a răspuns curiozităților fanilor, la scurt timp de la eliminare. Ce a spus despre cearta ei cu Maria

La scurt timp de la eliminarea din casa Mireasa, Irina a revenit în Republica Moldova. De acolo, tânăra a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Irina a răspuns curiozităților fanilor de pe rețelele sociale. Fosta concurentă Mireasa a primit foarte multe întrebări legate de conflictul ei cu Maria din ultima săptămână pentrecută de ea în casa Mireasa.

Cum a răspuns Irina, întrebată dacă va mai vorbi cu Maria după competiția Mireasa

„Dacă Maria nu se împăca cu Antonio voi două încă v-ați fi înțeles bine”, i-a spus cineva pe Instagram , iar fata a răspuns:

„Da. Pentru că nu nu mi-aș fi dat cu părerea că Antonio și-a mai calculat un pic cărțile și a decis să se căsătorească cu Maria pentru premiu. Și ea nu s-ar fi supărat și nu m-ar mai fi făcut de...De parcă nici n-am fost apropiate niciodată...Dar e mai bine că s-a întâmplat așa. Eu n-o să am în viața mea oameni care renunță ușor la mine.

„Maria a spus că i-ai fost foarte dragă și că vrea să te caute după emisiune. Ce părere ai?”, a mai întrebat-o cineva, iar fata a răspuns: „Să mă caute”

„Cu cine nu o să mai vorbești niciodată din competiție?”, a mai fost întrebată Irina

„Bogdan, Sabrina, Dima, Giulia. Și cu siguranță i-am uitat pe câțiva care au ieșit deja. I-am enumerat pe ei pentru că nu sunt în casă acum și nu vorbim și nici n-o să vorbim. Cu restul vedem când ies”.

„Sincer, ți-a plăcut de Antonio?”, a mai fost întrebată Irina, iar tânăra a răspuns negativ. De asemenea, Irina a mai fost întrebată dacă va încerca să reia relația cu Alex, iar tânăra a răspuns că între ei este o relație de prietenie.

Irina a părăsit casa Mireasa, după ce aceasta s-a aflat într-o cursă de eliminare cu Anemona.

În sezonul 7 Mireasa Anemona nu a avut niciun cuplu, în timp ce Irina a avut chiar două cupluri, cu Alex și cu Bogdan, la începutul competiției. Irina a fost concurentă în sezonul 7 încă de la debutul acestuia, din ianuarie 2023, însă după eliminarea lui Alex din competiție aceasta nu a mai avut nicio relație.

Ambele fete au așteptat verdictul cu bagajele făcute.

„Ultima cursă de eliminare din acest sezon. fata care va fi domnișoară de onoare, pentru că a fost votată să rămână ăn casă de 86,73% dintre telespectatori este Anemona. Irina, parcursul tău în casa Mireasa se oprește acum”, a spus Simona Gherghe, în gala de pe 30 iunie.

Irina a părăsit casa Mireasa, dar nu înainte de a oferi niște explicații pentru conflictele pe care le-a avut cu Maria în ultima perioadă.

„Vreau să înțelegi că eu când am spus că mi se pare că Antonio și-a mai calculat un pic lucrurile, eu nu m-am așteptat ca tu să zici lucrurile alea. Și când am văzut reacția ta am zis că „mamă, fata asta a avut impresia asta despre mine de la început și acum că eu am zis așa”. Și de tine am zis...”, i-a spus Irina Mariei după ce i-a oferit o îmbrățișare înainte de plecare.