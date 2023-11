Mireasa sezon 8, 21 noiembrie 2023. Fosta iubită a lui Alex îi aduce acuzații grave concurentului. Cum răspunde băiatul

Alex din sezonul 8 Mireasa a primit acuzații grave din partea fostei iubite. În emisia live de Mireasa de pe 21 noiembrie 2023 telespctatatorii au ascultat declarațiile „halucinante” ale tinerei.

Încă de săptămâna trecută între Andreea și Alex au apărut disensiuni. Fata i-a reproșat iubitului că nu-i oferă suficient timp petrecut împreună, iar băiatul i-a răspuns că nu vrea să insiste cu apropierile, când nu se simte dorit.

Andreea a dezvăluit apoi că în momentul în care au fost împreună la spa, băiatul a făcut față de ea un gest cu iz de amenințare (ca și cum i-ar fi dat un dos de palmă în momentul în care nu i-a convenit discuția). „Eu nu pot da într-o femeie pentru că nu-i egalitate. Acest gest îl folosesc cu toată lumea. E o glumă”, a spus băiatul în emisia live de Mireasa.

„Nu e adevărat că m-am răcit. Dar nu am cum să mă ascund când mă deranjează ceva”, i-a spus Andreea lui Alex.

„Da, nu suntem pe același fir”, i-a spus Alex Andreei.

Fosta iubită a lui Alex a făcut declarații „halucinante”. Cum a reacționat concurentul Mireasa

În emisia live de Mireasa de pe 21 noiembrie 2023 Simona Gherghe l-a anunțat pe Alex că fosta lui iubită a luat legătura cu refacția.

„Fosta ta iubită îți aduce acuzații grave. Că ai șatajat-o, că ai lovit-o, că ai vorbit cu ea înainte de a veni în emisiune”, a spus Simona Gherghe.

Fosta iubită a lui Alex a declarat că tânărul nu a fost sincer când a intrat în casa Mireasa.

„Cu 2 săptămâni înainte de a intra în emisiune noi formam un cuplu. Noi am discutat și cu o noapt eînainte să intre în direct. Am știut că era cazat la hotel. M-a sunat cu video. Mi s-a spus că el vine acolo să se promoveze pe plan muzical, nu să formeze un cuplu. Mi-a spus doar să îl susțin în decizia pe care a luat-o pentru că vrea să se promoveze. Pentru mine subiectul Alex este închis. A fost o relație frumoasă, dar au fost și momente car enu au fost ok. La un moment dat a fost puțin mai agresiv. Puțin mai mult decât o îmbrânceală. M-a lovit. M-a amenințat înainte să intre în casă. Mi-a zis să stau potolită, să nu fac ceva ce i-ar face rău. El deține niște filmulețe din intimitatea noastră. În relația cu Andreea am văzut aceleași promisiuni și gesturi. Aveam impresia că vorbește cu mine. În cazul în care Andreea vrea să cunoască punctul meu de vedere, mă poate contacta”, a spus fosta iubită a lui Alex.

Băiatul a confirmat că fosta lui iubită a fost la telefon, însă a negat acuzațiile:

„O îmbrânceală nu e o lovitură. M-a lovit cu picioarele și mi-a zis să dau în ea, că n-am tupeu. Din cauza ei nu am putut avea o relație. Am avut 47 de apeluri cu necunoscut d ela ea înainte să vin în emisiune. I-am zis tot Andreei. I-am zis că intru să joc un rol pentru că sunt empatic și să n-o văd plângând. Nu am intrat în emisiune fiind într-o relație cu ea”.

„Problema mea e strict legată de gesturi și de atitudine. Că te-ai întâlnit cu ea nu e o problemă”, i-a spus Andreea lui Alex.

Simona Gherghe a citit un schimb de mesaje dintre Alex și fosta iubită. Mesajele au fost trimis epe 10 octombrie, cu 10 zile înainte ca băiatul să intre în casa Mireasa. În mesaje Alex scria că o iubește, o vrea și dorește ca femeia să fie iubit alui.

„Între noi era ok doar partea intimă. Nu am amenințat-o. Minte!”, a spus Alex.

„Cât ați fost împreună? Eu nu mai înțeleg nimic”, a spus Andreea.

