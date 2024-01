Mireasa, sezon 8. Bia și Robert, apariție la Mireasa, Capriciile Iubirii. Cum arată viața lor în afara competiției

Bia și Robert au fost la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde au vorbit despre prima lor lună de căsnicie.

„Noi suntem bine în principiu. După emisiune am dtat undeva la două săptămâni la părinții-socri în Pitești. De acolo direct în Oradea să mă apuc de lucru că mi-a început programul. Stăm în celebrul apartament despre care am vorbit în emisiune. A venit jumătate din mobilă”, a povesit Robert la Antena Stars.

Întrebați cum gestionează afară disensiunile, Bia și Robert au precizat că nu au avut certuri mari, ci doar opinii diferite: „Ajungem la un numitor comun destul de repede. Nu am avut ceva care să pară un conflict. Pur și simplu am avut puncte de vedere diferite, dar foarte rapid am trecut peste ele”.

Ce au descoperit Bia și Robert din sezonul 8 Mireasa unul la celălalt în prima lună de căsnicie

Vorbind despre ce au descoperit unul a celălalt în afara casei Mireasa, Bia a ținut să precizeze că soțul ei e mult mai iubitor față de cum era în competiție.

„Robert acasă e mult mai iubitor și are nevoie de mult mai multă atenție față de cum avea nevoie în casa Mireasa. E foarte atent cu mine”, a spus Bia.

Robert a fost impresionat de veleitățile de gospodină ale soției.

„Bia face foarte multe chestii. Se trezește de dimineață, gătește, face curat prin casă, îmi face cafeaua, eu mă duc la lucru”, a spus Robert.

Întrebată cum s-a acomodat în Oradea, Bia a accentuat că familia lui Robert i-a fost aproape când soțul ei era plecat la lucru.

„Mi-a fost puțin frică la început, mă așteptam să nu-mi placă. Dar l-am avut foarte apropiat pe tatăl lui Robert, pe domnul Hegheș. Am stat în prima săptămână de dimineață până seara doar cu dânsul, am stat cu Cristina, sora lui, practic am fost ca acasă, a venit și doamna Anina. N-am avut timp să fac altceva pentru că m-am ocupat de mobilatul apartamentului. Sală nu am început să facem, însă de ambiționăm unul pe altul și ținem un fel de dietă”, a povestit Bia.

Atât Bia cât și Robert au spus că au slăbit considerabil de când au ieșit din casa Mireasa.

„Cu mama mea suntem foarte ok. Din punctul meu de vedere n-am avut probleme reale cu ea. Dispute în familie mai sunt”, a spus Robert.

„Eu sunt de câteva ediții bune pe aici și s-au tot perindat mame. Vă dau cuvântul meu de onoare că doamna Anina mi-a rămas în mental această femeie pe care o salut, o admir cu toate ieșirile în decor și capacitatea de a se redresa. Mie mi-a rămas pe retină, înseamnă că ceva special a avut femeia asta”, a spus psihologul Eduard Puiu.

Bia și Robert vor apărea în curând la emisiunea Familia Mireasa: Povestea continuă, la Antena Stars.

