Mireasa, sezon 8. În ce relație sunt Madi și Horia acum, după ce fata a divorțat oficial de Sergiu

După ce a încheiat divorțul cu Sergiu, Madi a povestit că este implicată într-un proiect cu Horia.

Madi a vorbit despre reapropierea de Horia. Cei doi pregătesc un proiect împreună și au reluat legătura de prietenie, spune fata.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Madi, adevărul despre întâlnirea la terasă cu Sergiu. Ce a clarificat tânăra

Madi spune că s-a întâlnit recent la o cafea cu Horia, pentru a discuta despre proiectele pe care le pregătesc. Totuși, fata spune că nu mai sunt prieteni atât de apropiați, ca pe vremea când călătoreau împreună.

Ce spune Madi despre reapropierea de Horia

Citește și: Mireasa sezonul 8. Madi se lansează în afaceri. Din ce vrea să facă bani

„Horia... o să vedeți unde este! E acasă la el! Chiar voiam să vă spun și despre asta! Să vorbim și despre Horia, că mă tot întrebați și tot îmi spuneți despre Horia... M-am întâlnit și cu Horia. Am reluat legătura de prietenie cu el, bineînțeles nu mai suntem prieteni atât de buni cum eram înainte... adică să stăm, să plecăm la plimbări. Ne-am întâlnit, am băut o cafea, am discutat despre un proiect pe care o să-l realizăm împreună, o să-l vedeți și voi la timpul potrivit. Va fi surpriză! Este vorba despre un proiect împreună cu el și cu altcineva”, a spus Madi într-un live pe TikTok.

În perioada petrecută în casa Mireasa Madi și Sergiu au avut parte de momente fericite, dar și de frământări și situații tensionate.

Fata a fost la început reticentă în privința căsătoriei, iar băiatul a precizat că nu-și dorește să ajungă în finală și să îmbrace costumul de mire, dacă iubita lui are incertitudini. După mai multe discuții despre încredere și importanța unei căsătorii, mama lui Sergiu a intervenit telefonic și i-a spus fiului despre posibilitatea ca Madi să se gândească la trecutul amoros. Sergiu a devenit și mai suspicios când a văzut că iubita lui a primit o scrisoare de la un prieten de-ai ei, pe nume Horia, iar în text se aflau și versurile unei piese de dragoste.

Fata a negat că între ea și Horia ar fi fost vreodată o relație amoroasă, însă mai multe detalii i-au dat e gândit lui Sergiu. Concurentul a aflat că Horia s-a înscris în sezonul 8 Mireasa, dar nu a fost acceptat din considerente de vârstă. De asemenea, Sergiu a văzut fotografii cu iubita lui și Horia din vacanța pe care au petrecut-o împreună, înainte de debutul competiției. Băiatul s-a simțit atunci mințit de iubita lui și s-a despărțit de ea, spunându-i că l-a distrus, dar că iubirea pe care i-o poartă nu i-a dispărut. Fata a ieșit desculță pe porți, iar băiatul a leșinat și a primit îngrijiri medicale.

Madi și Sergiu s-au căsătorit civil pe 22 decembrie și au înheiat divorțul în aprilie.