Mireasa, sezon 8. Madi, adevărul despre întâlnirea la terasă cu Sergiu. Ce a clarificat tânăra

Madi și Sergiu au divorțat oficial. Cu această ocazie, cei doi, alături de prietenii băiatului și mama fetei, au mers la o terasă.

Fotografia cu Madi și Sergiu publicată de ei în mediul online i-a surprins pe fanii emisiunii Mireasa. Mai mult, mesajul lor: „Într-o lume plină de ură noi am ales să fim salvarea! Zâmbiți, viața e scurtă și nu lăsați ura să vă oprească zâmbetul. Mereu să lăsați loc de bună ziua!”, i-a făcut pe cei care au văzut imaginea să se întrebe dacă nu cumva s-au împăcat. Răspunsul fetei la întrebarea „V-ați împăcat?” a fost unul ferm și anume „Nu”.

Madi a explicat în ce împrejurare s-a aflat cu fostul soț la o terasă. Fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa a explicat că s-au întâlnit pentru a încheia formalitățile de divorț.

Madi și Sergiu au avut termenul de 30 de zile de divorț, iar tânăra a revenit la numele său de fată.

Ce a spus Madi despre întâlnirea cu Sergiu: „Nu ne-am împăcat!”

„Nu, nu ne-am împăcat! Dar nu a fost nicio ieșire cu el, am mers intenționat pentru că am avut termenul de 30 de zile. Eu sunt ok, nu am nimic, sunt bine, am stat de vorbă, am lămurit lucrurile. Nu am păstrat numele lui. Pentru ce să-l păstrez? Dacă nu ne potrivim, ce să facem? A bubuit internetul că ne-am împăcat și că ieșim împreună! Nu! Au fost și Mircea și Adela și mama. Am fost la o terasă, am băut o cafea! Era normal după atâtea ore de drum! Am ieșit la o terasă pentru că am snemnat actele și a durat ceva timp până ne-a venit acel acord de la București. Foarte frumos și elegant”, a povesit Madi într-un live pe TikTok.

La începutul lunii februarie, Madi s-a decis să vorbească despre despărțirea de Sergiu. Aceasta a dezvăluit că nu a fost vina nimănui, iar separarea s-a produs de comun acord.

„Știu, niciodată nu e bine să ai așteptări prea mari... Îmi pare rău că totul s-a dovedit atât de dureros și atât de diferit de cum am visat amândoi! Nu cred că este vina nimănui, pur și simplu viața ne-a adus aici, unde am sperat atât de tare să nu ajungem. Doar Dumnezeu va putea decide ce va urma de acum înainte.”, a zis ea în mediul online.

