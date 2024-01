Mireasa, sezon 8. Liviu și Bogdana au fost la Capricii. Ce mai fac și cu ce fostă concurentă au avut un conflict

Liviu și Bogdana au fost prezenți în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 25 ianaurie 2024. Cei doi au fost foare zâmbitori și au povestit ce mai fac și ce planuri au.

Liviu și Bogdana au fost prezenți la Capricii, unde au privit emoționați un videoclip cu evoluția relației lor. Chiar dacă au doar o lună de căsnicie, cei doi simt că au trecut mai mult timp.

Liviu și Bogdana s-au stabilit în Craiova. Fata urmează să înceapă un curs de manechiură, dar își dorește pe viitor să studieze psihologia. Cei doi se vor muta în chirie.

„Ne-am găsit se ne mutăm în chrie. Tot în Craiova. Am constatat că avem mai multe oportunități și soluții în Craiova. E un cadru mai confortabil”, a spus Liviu la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Ce planuri de viitor au Liviu și Bogdana din sezonul 8 Mireasa

„Eu o să încep un curs de unghii. M-am gândit că pentru început e ok să ne plătim chiria, să ne întreținem. Apoi voi merge pe un alt domeniu. Eu aș vrea să dau la Facultatea de Psihologia. Ne vom muta în chirie pentru că am decis că e ok să stăm doar noi și să ne gestionăm relația cum considerăm. El va lucre ca șofer la o flotă de transport de persoane”, a povestit Bogdana la Antena Stars.

Cei doi au povestit că au ținut legătura cu Marius și Ioana. De asemenea, Liviu a spus că i-a scris Bogdan.

Ce au spus Liviu și Bogdana despre Daria, după ce s-a zis în online că au avut un conflict. Ce s-a întâmplat în afara casei Mireasa: „Ne-a jignit foarte mult”

Paula Chirilă i-a întrebat pe cei doi dacă au avut un conflict cu o fostă concurentă, așa cum s-a scris în online. Bogdana a spus că este vorba despre Daria.

„A fost o discuție față de Daria. A început să facă TikTok-uri după ieșirea din casă legate de noi, de doamna Lucica, ne-a jignit foarte mult. Nu am avut o părere față de ea, să ne certăm pentru că nu-și are rostul să dăm iportanță jignirilor. A fost urât din partea ei să reacționeze așa pentru că în casă nu a făcut lucrul acesta și a părut total altă personă. Dar fiecare face cum crede de cuviință”, a spus Bogdana.

