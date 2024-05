Mireasa sezon 9,27 mai. Mama lui Cristian a răbufnit. Doamna Daniela i-a spus Antoniei că nu îi este nici psiholog, nici psihiatru

Doamna Daniela consideră că Antonia ar trebui să se deschidă pentru a-i putea câștiga încrederea, în timp ce concurenta nu vrea să mai ofere detalii intime în emisiune!

La o seară distanță de la intervenția telefonică a mamei Antoniei, concurenta i-a transmis lui Cristian că nu își dorește să mai vorbească cu doamna Daniela.

„Mie mama ta îmi este foarte dragă și este un lucru pe care nu i l-am spus. Ea mi-a zis că o evit, dar nu are nicio legătură că nu am simțit să mă mai apropii de ea. Eu discutând cu ea, intrăm în discuții intime și nu simt să fac asta în emisiune. Vreau să vorbesc cu ea, să continui despre orice afară. Am fost analizată, etichetată și nu mai pot. O să vorbesc cu ea să îi spun.” i-a transmis concurenta lui Cristian.

Mireasa sezon 9, 27 mai 2024. Doamna Daniela i-a cerut scuze Antoniei

Așa cum a promis, Antonia a încercat să vorbească cu doamna Daniela pentru a remedia problemele dintre ele, însă mama lui Cristian i-a atras atenția că aceasta nu i se adresează cu „dumneavoastră”, ignorând faptul că ea încearcă să găsească o soluție pentru a se înțelege.

În timpul emisiunii, subiectul a fost din nou în atenție, iar mama lui Cristian a simți să spună ce are pe suflet:

„Îmi cer iertare, îmi dau seama că nu am fost în stare să fiu nici psiholog, nici psihiatru, oameni de care tu ai nevoie. Grație părinților mei că am crescut într-un mediu minunat și pe calea aceasta le mulțumesc, am o soacră minunată și sunt înconjurată de oameni dragi mie, îi număr pe degete.

Suntem diferite, ca atare îmi cer iertare, am căutat să te ajut, dar într-adevar, ajutorul trebuie să-l dai cui merită. Eu simt evaluarea de meritism pentru că întotdeauna am avut apreciere și considerație pentru cei care mi-au fost aproape și m-au inspirat, și, îmi dau seama că într-adevar, în momentele în care ți se testează capacitatea de a fi om (și vocea vezi că mi s-a schimbat, acum e rațiunea care e limpede).

Mă uit la tine, în ochiii tăi și văd un alt om decât acela de când te uitai la materiale, și, un lucru pot să spun: oricât ai căuta să te refugiezi în imaginarul colectiv, ai o viață și trebuie să trăiești așa cum toți încercăm să trăim o viață. E dreptul tău să îți alegi binele.” a explicat doamna Daniela în timp ce îi tremura vocea.

Deși Doamna Daniela a început să intre în detalii, Antonia a revenit din nou cu punctul ei de vedere:

„Noi două când discutăm sau intrăm într-o conversație, inevitabil eu încerc să mă deschid și încep să spun lucruri intime despre mine și încep să vorbesc, nu vreau să fac asta în emisune.

Nimeni nu deține adevărul absolut. Noi suntem generații diferite, avem principii și valori diferite. Eu sunt cum cred eu că este bine. Nu știu exact care sunt așteptările. Eu nu simt că tensiunile de săptămâna trecută ne-au afectat relația. Mi-aș dori să luați lucrurile ca atare. Nu fiecare gest are ceva ascuns în spate! Supra-analizați, doamna Daniela! Unele lucruri așa sunt. Uneori sunt mult mai simple”.

Cristian simte nevoia să intervină în discuția celor două:

„Mama este prea implicată, prea pasională, într-adevăr are dreptate, dar ar trebui să nu le privească atât de dramatic, pe când Antonia știe trăirile mele și stările mele și de ce sunt amplificate, în urma căror factori se intensifică și ar trebui, mi-aș dori să fie mai cumpătată, echilibrată, așa cum a spus și mama ta, Antonia: să le gândești mai bine, e ca un sfat din partea mea pentru tine”

Cu toate acestea, concurenta a menționat că simte că nu s-a stricat relația dintre cele două și că o înțelege pe mama lui Cristian, în timp ce aceasta a motivat că nu ar avea cum să înțeleagă pentru că în timp ce ea avea tensiunea 19, Antonia se comporta de parcă nimic nu s-a întâmplat.

