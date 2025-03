Andi și Cristian au discutat despre Maria, după ce s-a vehiculat că primul o place pe fată.

De asemenea, Andi a explicat și motivul pentru care a ajuns să pupe ursulețul lui Cristian, dăruit de către Maria.

Mireasa sezonul 11, 3 martie 2025. Adevărul despre imaginea în care Andi pupă ursulețul lui Cristian, dat cu parfumul Mariei

În urma unui joc al băieților, Ștefan și Andi au pupat ursulețul lui Cristian. Este vorba despre cel dăruit de Maria și parfumat cu parfumul său.

”Ce să zic, noi am lămurit așa, am vorbit. A fost o săptămână încărcată, eram obosită. De fiecare dată când se deschis subiectele astea, nu am dispoziție să le discut. În live văd lucruri pe care nu le văd în casă, normal că în live vorbesc”, a zis Cristian.

Andi a afirmat că băiatul nu i-a dat de înțeles că o place pe iubita lui. ”Te trădează privirea”, a spus și Simona Gherghe. ”Nu am simțit nimic. Poate anumite priviri. El stătea pe scaun și eu aici sus, am zis că mi se pare”, a afirmat și Maria.

”Dacă nu era să fie între noi din prima, cine știe”, a punctat Cristian. Andi a mai explicat că ar fi ieșit la un date cu Maria, dacă simțea, dar nu este cazul.

Andi și-a prezentat scuze lui Cristian, afirmând că a fost o joacă cu băieții. Iubitul Mariei nu a fost deranjat, ba chiar s-a amuzat.

