Mireasa, sezon 7. Maria Anghel, apariție rară alături de iubit. Ce mai face fosta soție a lui Antonio

Maria Anghel, apariție rară alături de iubit. Ce mai face fosta soție a lui Antonio

Maria Anghel, câștigătoarea sezonului 7 Mireasa, a publicat pe rețelele sociale o imagine cu iubitul ei, cu ocazia zilei lui de naștere.

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:52 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 18:19
Maria Anghel, apariție rară alături de iubit | Antena 1

Maria Anghel este una dintre cele mai îndrăgite foste concurente de la Mireasa. Atât ea cât și Antonio și-au refăcut viața după divorț și pe rețelele sociale arată că sunt fericiți. Maria Anghel a transmis de curând un mesaj pentru cei care l-au atacat în mediul online pe fostul soț, cerându-le să nu mai facă acest lucru și să accepte că fiecare este pe drumul lui.

Maria Anghel, apariție rară alături de iubit. Ce a spus recent câștigătoarea sezonului 7 Mireasa despre fostul soț: „A trecut un an de când sunt pe drumul meu, iar oamenii din trecutul meu sunt pe drumul lor”

„A trecut un an de când sunt pe drumul meu, iar oamenii din trecutul meu sunt pe drumul lor. Nu mai există nicio legătură între viața mea de acum și ceea ce a fost cândva. Lăsați oamenii să își trăiască viața așa cum simt și cum aleg. Fiecare are dreptul la fericire, la o nouă relație, la prietenii noi. Dacă eu nu am nicio problemă cu asta, nu ar trebui să aveți nici voi. Trebuie să înțelegeți că așa funcționează viața: nu suntem toți făcuți să rămânem toți împreună toată viața, nu toate legăturile se păstrează la nesfârșit, iar nu toate prieteniile rezistă. Și asta nu ne face nici mai buni, nici mai răi, ci doar oameni care merg înainte.

Au trecut doi ani de la ieșirea mea din emisiune. Trecutul este încheiat, vindecat, iar viața mea nu se mai intersectează cu acei oameni. Eu sunt împăcată cu tot ce a fost și fericită cu tot ceea ce trăiesc astăzi”, a scris Maria Anghel pe contul ei de Instagram.

Cum a început povestea de iubire dintre Maria și Antonio

Maria și Antonio au intrat în competiția Mireasa pe data de 8 martie 2023, cu 2 luni mai târziu față de finalul sezonului 7. Intrarea lor în același timp în casă i-a făcut să se apropie.

S-au declarat pentru prima dată un cuplu pe 6 aprilie, după ce s-au sărutat pe canapea. Cei doi erau de câteva zile în tatonări, însă spuneau că și-ar dori să se sărute în ploaie, dar nu au mai așteptat acest fenomen meteo.

Atunci, lucrurile nu au mers bine între ei. Irina, prietena amândurora atunci, era permanent prezentă în discuțiile lor de cuplu, iar în emisiune s-a pus problema unei atracții venite din partea Irinei pentru Antonio, lucru negat de toți cei trei implicați.

Separarea s-a produs pe 14 aprilie când Antonio concluziona: „Dacă tu ceri ceva și nu poți să oferi, atunci avem o problemă! Acțiunile fiecăruia vor vorbi în continuare”. Ulterior, și-au mai dat o șansă. Au ajuns să se logodească și în Marea Finală a sezonului 7 s-au și căsătorit. Ei au fost câștigătorii marelui premiu, în valoare de 40.000 de euro.

Despărțirea a survenit la finalul anului 2024, când Maria și Antonio au decis să se separe și să nu discute prea mult despre eșecul căsniciei lor. Tânărul a abordat acest subiect abia după ce s-a afișat cu Mădălina, noua lui iubită. Din partea Mariei, a fost liniște deplină.

„Am apreciat și apreciez pentru că ne-ați susținut, dar ne-ați susținut pentru că ne-ați simpatizat. Eu n-am venit să vă spun că dacă mă susțineți eu promit că de acum încolo toată viața mea voi veți avea detalii private din viața mea. Nu am făcut chestia asta. Vouă v-a plăcut de noi și ne-ați susținut că ați avut o simpatie. Asta nu mă obligă ca eu să vă dau explicații și răspunsuri toată viața mea. Eu nu vreau să dau răspunsuri. Și dacă vreau să-l dau, îl dau când vreau eu”, a spus Antonio într-un live pe TikTok.

