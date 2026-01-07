Alina din sezonul 5 Mireasa acuză că a fost atacată de Valentin: „Ai un copil cu mine!”. Fosta concurentă s-a filmat tremurând

Alina Hajdeu, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa și fosta soție a lui Valentin a făcut noi declarații șocante. Tânăra mamă îl acuză pe fostul soț de gesturi teribile.

Alina s-a filmat tremurând lângă geamurile sparte ale casei. Fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa a declarat că autorul atacului a fost fostul soț. De asemenea, Alina a mai declarat că a fost și amenințată la telefon de tatăl lui Heracles. Poliția a fost la dața locului.

„Uitați ce poate să debiteze capul unui om. Căldură stricată, geamurile de sus stricate, eu n-am mai vrut să cer ordin de protecție, m-au și întrebat de la poliție dacă vreau să-l prelungesc. Băi omule, dar ieri mă ameninți de față cu maică-ta la telefon că vrei să mă vezi șapte metri sub pământ, azi vin acasă, spargi geamuri. Băi, ai un copil cu mine, băi omule! Îmi tremură și corpul și vocea și sfuletul”, a spus Alina.

Ulterior, Alina s-a filmat în aeroport, precizând că va da mai multe detalii după ce se va liniști și îl va pune la somn pe fiul său, care n-a putut dormi din cauza forfotei produse de polițiștii care au venit la fața locului, în urma atacului.

„Am ajuns în aeroport, credeam că nu se mai temrină ziua. Simt că sunt obosită de atâta răutate. Sunt prea plină de energie negativă. Heracles n-a dormit bine azi la Dudești pentru că am fost cu casa plină de poliție, criminalistică și bineînțeles că n-a putut să doarmă”

Nu este prima declarație șocantă a alinei despre cel care i-a fost soț. În luna iulie, Alina a povestit episodul care a făcut-o să obțină ordin de protecție împotriva lui Valentin. Alina a acuzat de mai multe ori că a fost victima abuzului și amenințărilor îngrozitoare.

Alina și Valentin s-au cunoscut și s-au căsătorit în Finala sezonului 5 Mireasa. Cei doi au făcut un băiețel pe nume Heracles. În primăvara lui 2025 Valentin a anunțat despărțirea. Ulterior, Alina a declarat că divorțul s-a produs din cauza abuzului emoțional și fizic la care a supus-o tatăl copilului ei.

