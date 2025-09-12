Adin și Lavinia de la Mireasa sezonul 12 nu au mai amânat momentul sărutului. După câteva săptămâni de cunoaștere, cei doi s-au sărutat și formează un cuplu.

Adin a fost sigur că vrea să o cunoască pe Lavinia, mai ales că una dintre opțiunile sale, Emily i-a displăcut în urma interacțiunilor cu Liviu.

Astfel, tânărul s-a concentrat pe a o cunoaște pe Lavinia. De cealaltă parte, tânăra a mai avut și alte preferințe, printre care Cristian și Sorin. Însă după prima petrecere, a devenit limpede că Adin s-a făcut remarcat în fața Laviniei și ea s-a oprit la el.

Mireasa sezonul 12. Adin și Lavinia s-au sărutat. Cum au răspuns când au fost întrebați dacă formează un cuplu

Au urmat săptămâni de cunoaștere, timp în care s-au descoperit și tachinat. S-au ținut de mână, însă sărutul întârzia să apară.

Iată că a venit și momentul mult așteptat: Lavinia și Adin au trecut la pasul următor și s-au sărutat.

Întrebați de moderatoarea Simona Gherghe dacă formează un cuplu, concurenții au răspuns afirmativ. În acest moment al competiției, ei formează singurul cuplu din sezonul 12 Mireasa, după ce Costina a fost eliminată și relația cu Dian e incertă.

În emisia live din 12 septembrie 2025, Adin a dorit să facă totul ca la carte. ”Înarmat” cu un buchet de trandafiri, a întrebat-o pe Lavinia dacă vrea să fie iubita lui. Răspunsul a fost ”da”.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.