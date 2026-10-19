Mireasa, sezonul 14. Andreea, reproșuri dure la adresa lui Petru: „Sunt niște lucruri pe care eu nu le accept”

Andreea i-a făcut reproșuri lui Petru după petrecerea de la Mireasa. Ce a deranjat-o la dans, de ce a adus în discuție alcoolul și cum s-a apărat concurentul.

Andreea și-a exprimat nemulțumirile față de noul concurent, Petru, după momentele petrecute împreună la petrecere. Aceasta i-a reproșat comportamentul de pe ringul de dans, dar și faptul că ar fi consumat alcool, explicând că există anumite lucruri pe care nu le poate accepta într-o relație.

Andreea, reproșuri dure la adresa lui Petru, la Mireasa

„Eu merg pe niște reguli stricte. Ți-am atras atenția de 4-5 ori și ai ținut-o pe a ta. Ca să fie treaba treabă, când mai avea femeia aia două melodii, ai plecat să fumezi. Al doilea lucru care mă deranjează, nu o să accept niciodată în viața asta un bărbat care a consumat alcool. Sunt niște lucruri care pe mine m-au deranjat în trecut. Când simt miros de alcool, eu mă blochez imediat. Mă respect ca femeie și lucrul ăsta nu-l accept”, a spus Andreea.

Andreea și Petru, discuție tensionată după petrecere

Petru a încercat să înțeleagă nemulțumirile concurentei și i-a amintit că, atunci când s-au cunoscut, aceasta ar fi susținut că nu consumă alcool. Întrebarea lui a venit în contextul în care Andreea ar fi avut un pahar de vin în față.

„Ești de acord cu mine că atunci când te-am cunoscut prima dată ai susținut că nu bei?”, a întrebat Petru.

Acesta a explicat apoi de ce a ales să discute cu Andreea și a mărturisit că deschiderea ei l-a făcut să creadă că își dorește să îl cunoască mai bine.

„Eu am ales să port discuția asta cu tine pentru că, așa cum am spus, ai fost deschisă față de mine. Am simțit că vrei să ne cunoaștem”, a spus Petru.

„Am fost foarte deschisă, le-am spus și fetelor”, a răspuns Andreea.

Petru a vrut să afle dacă aceasta își făcuse anumite așteptări în privința lui, însă Andreea a negat acest lucru. Concurenta a precizat că îl consideră un om plăcut, dar a recunoscut că și-a dorit să îl cunoască mai bine, dincolo de relația dintre colegii de competiție.

„Nu mi-am făcut așteptări. Așa cum am zis la Capricii, ești un om plăcut. Nu neg că a fost și dorința asta de a te cunoaște mai mult decât prieteni, colegi de competiție, că prieteni nu avem cum să fim”, a spus Andreea.

„Dacă nu simți că vrei să stai aici, poți să pleci oricând”, i-a transmis Petru.

Ce a deranjat-o pe Andreea la dansul cu Petru

Andreea a explicat că unul dintre momentele care au făcut-o să se simtă inconfortabil a fost dansul de la petrecere. Concurenta a susținut că, în opinia sa, Petru ar fi depășit limita în timpul celui de-al doilea dans.

„Incomodă mi-a fost situația de pe ringul de dans. Primul dans a fost ok, la al doilea ai întrecut deja limita. Puteam să rămânem la un dans lento-lento. Eu știu că majoritatea femeilor ies în club ca să agațe, o parte dintre ele. Eu nu o fac. Eu dansez și aici pentru că îmi place muzica, nu pentru că vreau să atrag atenția unui bărbat”, a spus Andreea.

„Singurul lucru care mi s-a părut neplăcut în momentul de atunci a fost felul în care tu ai perceput situația. Eu așa mă exteriorizez. Faptul că nu ești de acord cu asta, nu pot să-ți impun asta și de asta am și ales să discut cu tine”, a spus Petru.

Andreea l-a atenționat și în legătură cu anumite lucruri pe care i le-ar fi șoptit la ureche, inclusiv întrebarea dacă o deranjează dansul.

„Dacă părerea ta este asta pe care o spui, eu o să-mi văd de treaba mea în continuare și tu de a ta”, i-a spus Petru Andreei.

Ce i-a povestit Andreea doamnei Flori

Ulterior, Andreea i-a povestit doamnei Flori ce a determinat-o să îi facă reproșuri lui Petru. Concurenta a subliniat din nou că momentele de la petrecere i-au trezit amintiri neplăcute, în special cele legate de consumul de alcool.

„A făcut niște gesturi la dans care pe mine m-au pus într-o poziție incomodă. Alcoolul e cea mai mare problemă a mea. El a exagerat. Mie lucrurile astea îmi trezesc amintiri”, a spus Andreea.

La rândul său, Petru a recunoscut că există lucruri care îl deranjează la Andreea. Concurentul a menționat că nu îi place faptul că aceasta folosește deseori expresia „toți bărbații”.

„Eu, de când am venit, i-am spus și ei, și lor, mie îmi place să mă distrez”, a declarat Petru.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.