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Mireasa, sezonul 14. Cum a fost primit Ronaldo înapoi în Casa Mireasa. Ce a promis concurentul și ce decizie a luat doamna Flori

Ronaldo s-a întors în Casa Mireasa, iar revenirea lui a stârnit discuții aprinse. Ce le-a spus concurenților și ce promisiune i-a făcut doamna Flori?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 14:14 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 14:58
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Întoarcerea lui Ronaldo a creat tensiuni în Casa Mireasa. Concurentul a aflat în gala de vineri că se poate întoarce în competiție, după ce telespectatorii i-au oferit această șansă. Partenerul Irinei a revenit în emisiune, însă reîntoarcerea sa a fost intens discutată de ceilalți concurenți.

Cum a fost primit Ronaldo înapoi în Casa Mireasa

„Odată plecat, ești plecat. Tu nu credeai că i se oferă șansa”, a spus Beleuț.

„A dat rău la public că am ieșit eu în față, că îmi pare rău pentru toată lumea și că îmi asum”, a spus Cristi.

La rândul său, Beleuț a vrut să afle câte cupluri cred băieții că vor ajunge să se căsătorească. Aceștia au estimat că ar putea fi vorba despre două sau trei cupluri.

„Băi, Radu, în ce emisiune ești? Tu crezi că Ronaldo rezistă până la final?”, a mai spus Beleuț.

Acesta a susținut că mai multe concurente încă au ceva de împărțit cu Ronaldo și că nu au trecut peste anumite situații din trecut.

„Toate îl au pe țintă. Anne nu-l uită. Maria nu-l uită. Cine mai e? Alexandra nu-l uită. Era foarte vehementă”, a spus Beleuț.

Ce le-a transmis Ronaldo concurenților după ce s-a întors în casă

Ronaldo a avut propriile concluzii după revenirea în competiție. Concurentul a vorbit despre încredere și despre motivele pentru care îi este greu să le mai ofere oamenilor o a doua șansă, explicând că familia reprezintă un subiect sensibil pentru el.

„La fel cum am zis mereu, nu prea îmi place să ofer o a doua șansă, în general, oamenilor. Ăla care te-a trădat o dată, te mai trădează o dată. Da, corect, dar nu pot să iert. Îți zic și de ce, iubito: e de familia mea. La mine, când se atinge coarda sensibilă despre familie, nu există”, a spus Ronaldo.

În timpul petrecerii din casă, partenera sa a încercat să îl liniștească, însă concurentul a continuat să își susțină punctul de vedere.

„Nu am fost fraier și nu pot să fiu fraier niciodată. Nu pot”, a spus Ronaldo.

„Gândește-te bine”, l-a îndemnat Irina.

Ce promisiune i-a făcut Ronaldo doamnei Flori

După revenirea în competiție, Ronaldo a promis că va aborda diferit relațiile cu cei din casă. Ulterior, concurentul a purtat o discuție sinceră cu doamna Flori, în care i-a explicat ce își dorește de la aceasta și de ce consideră importantă apropierea dintre ea și Irina.

„Ați reușit să mă deschideți față de Irina și exact același lucru mi-l doresc și eu de la dumneavoastră. Eu știu că Irina are nevoie de dumneavoastră acolo și dumneavoastră de ea. Vreau să rămâneți în competiție pentru mine. Eu vreau să știu din ce postură vorbesc”, i-a transmis Ronaldo.

Doamna Flori i-a promis că va rămâne în competiție atât pentru el, cât și pentru Alberto. În timpul discuției, aceasta a vorbit despre situația în care se află și a anunțat că își dorește să adopte o atitudine diferită de acum înainte.

„Vă rog să fiți cum sunteți voi, cum vă știu eu”, a intervenit Irina în discuția celor doi.

Doamna Flori a spus că își asumă o nouă versiune a sa și că nu va mai accepta să tacă atunci când simte nevoia să spună lucrurilor pe nume. Rămâne de văzut cum se vor schimba relațiile dintre concurenți după revenirea lui Ronaldo și dacă promisiunile făcute vor reuși să calmeze tensiunile din casă.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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