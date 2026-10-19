Mireasa, sezonul 14. Primul „te iubesc” între Adrian și Maria! Declarațiile emoționante pe care și le-au făcut cei doi

Adrian și Maria și-au spus pentru prima dată „te iubesc” la Mireasa. Ce mărturisiri emoționante și-au făcut cei doi îndrăgostiți.

Adrian și Maria au făcut un nou pas în povestea lor de iubire, la Mireasa. Cei doi și-au mărturisit sentimentele și au ajuns în punctul în care au putut să își spună, pentru prima dată, „te iubesc”. Concurentul a fost cel care a deschis discuția, mărturisindu-i partenerei sale ceea ce simte, iar Maria i-a răspuns cu aceeași sinceritate.

Primul „te iubesc” între Adrian și Maria, la Mireasa!

„Nu mă interesează că a trecut o săptămână, asta simt să-ți zic”, a spus Adrian.

„Și eu simt asta”, a spus Maria. Ulterior, concurenta i-a spus iubitului său un sincer „te iubesc”.

Adrian a explicat că, atunci când sentimentele sunt autentice, timpul petrecut împreună nu ar trebui să fie un impediment în exprimarea lor. Pentru cei doi, important este ceea ce simt unul pentru celălalt, nu cât timp a trecut de când au început să se apropie.

„Dacă asta simți și eu simt asta, de ce să fie greu să spunem asta și după o săptămână, ce contează?”, a spus concurentul.

Declarațiile emoționante pe care și le-au făcut cei doi

Maria i-a mărturisit că își dorește ca relația lor să evolueze frumos și ca amândoi să se simtă bine împreună. Concurenta a vorbit și despre naturalețea cu care lucrurile se întâmplă între ei.

„Vreau să fim bine mereu”, a spus concurenta.

„Simt că totul vine de la sine, nu știu, parcă suntem așa”, a mai spus aceasta.

Maria a dezvăluit că se simte în largul ei alături de Adrian și că relația lor îi oferă siguranța de care are nevoie.

„Nu mă simt inhibată lângă tine. N-am inhibiții, nimic, ești al meu”, a mai spus aceasta.

Mai mult, Maria i-a mărturisit lui Adrian că prezența lui o liniștește și că se bucură de timpul petrecut împreună, indiferent de situație.

„Mă liniștești atât de mult. Jur. Nu îmi mai trebuie nimic și mă distrez cu tine în orice circumstanță”, a spus concurenta.

În final, Maria a ținut să îi spună încă o dată cât de mult îl apreciază pe partenerul său.

„Îmi place foarte mult de tine, Adrian”, a spus Maria.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.