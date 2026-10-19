Mireasa, sezonul 14. Radu, în centrul unui conflict. Veronica a izbucnit în lacrimi și l-a acuzat că se joacă cu sentimentele ei

Radu și Veronica au ajuns la un schimb dur de replici în Casa Mireasa. Concurenta a izbucnit în lacrimi și l-a acuzat că se joacă cu sentimentele ei și ale altor fete.

Radu s-a remarcat la petrecerea din Casa Mireasa, însă seara nu a fost lipsită de momente tensionate. Pe ringul de dans, Alexandra s-a dovedit a fi o parteneră pe măsură pentru el, dar între Radu și Veronica s-a simțit o răceală. Schimburile de replici dintre cei doi au lăsat să se vadă că lucrurile nu sunt deloc liniștite, iar concurenta nu și-a ascuns nemulțumirea față de comportamentul lui.

Radu, în centrul unui conflict la petrecerea din Casa Mireasa

„Nu te uita la mine, am spus”, a afirmat Veronica.

Aceasta le-a urat poftă bună lui Valentin și Be­leuț, însă l-a omis pe Radu, un gest care a evidențiat tensiunea dintre ei. Petrecerea a adus și provocări, iar Radu a ajuns din nou în centrul atenției. Concurentul a spart un balon în timp ce Alexandra stătea pe scaun, însă, dincolo de momentele de distracție, acesta a vorbit și despre felul în care își gestionează sentimentele în competiție.

„Probleme cu gândurile mele, cum ar fi să mă îndrept către cineva și după să zic iar că nu îmi place. Aici nu sunt afară, doar ca să mă distrez. Nici nu merită fetele să le fac asta”, a spus Radu.

„Mă gândeam...”, a mai adăugat concurentul.

Veronica, în lacrimi din cauza lui Radu

Camerele au surprins-o pe Veronica în lacrimi. Concurenta nu și-a mai putut ascunde dezamăgirea și a început să-i reproșeze lui Radu felul în care se comportă cu ea, dar și interesul pe care acesta îl arată față de Alexandra.

„Ce te uiți așa cu coada ochiului?”, a spus Veronica.

„De ce îți bați joc așa? Dacă îți place de Anne-Mary, de ce faci toată asta?”, l-a întrebat ea.

Veronica a continuat să-i ceară explicații și a vrut să înțeleagă de ce Radu susține că este interesat de Alexandra.

„De ce doar te joci așa? De ce spui că îți place de Alexandra?”

„Pentru că vreau să o cunosc. Nu am spus că îmi place de ea”, a răspuns Radu.

Concurenta nu s-a oprit aici și l-a acuzat că îi transmite semnale contradictorii. Veronica a susținut că acesta ar fi petrecut timp cu ea în weekend, după care ar fi discutat-o în termeni negativi cu ceilalți băieți, pentru ca ulterior să-și manifeste interesul față de Alexandra.

„De ce faci toate chestiile astea? Tu socoți că e normal să stai cu mine sâmbătă, duminică să mă vorbești cu băieții urât și apoi pe urmă să spui că ești interesat de Alexandra? Tu consideri că e frumos să faci așa cu mine? Sunt dură pentru că așa meriți. Tu consideri că așa e frumos să faci cu mine? De ce trebuie să intru eu în jocul ăsta de teatru ieftin? Ce faci tu în emisiunea asta?”, l-a întrebat Veronica pe concurent.

Aceasta a continuat cu acuzațiile și a susținut că Radu ar fi venit în emisiune pentru popularitate.

„Suntem femei, suntem sensibile, ne certăm. Nu zâmbi așa sub masca pe care nu o ai. Ai venit aici pentru popularitate”, l-a acuzat Veronica.

Radu, copleșit de reproșurile Veronicăi

În timpul discuției, Radu a recunoscut că Veronica l-a pus într-o situație neplăcută. Concurentul a încercat să evite escaladarea conflictului și i-a transmis că preferă să o lase în pace.

„Tu m-ai pus într-o situație foarte urâtă.”

„Zici că am tras de tine obligat, forțat. Te las în pace”, a spus Radu, încercând să evite conflictul.

Veronica i-a reproșat și faptul că i-ar fi dat speranțe false Andreei, semn că nemulțumirile ei nu se limitează doar la apropierea dintre Radu și Alexandra.

Ulterior, reproșurile Veronicăi și-au pus amprenta asupra concurentului. Radu i-a povestit Andreei că a încercat să ia o pauză de la tensiunile din casă, însă nu a reușit să se liniștească.

„Am vrut și eu să iau o pauză, să stau la aer liniștit și ce crezi? Nu am putut”, i-a povestit Radu Andreei.

Radu a declarat ulterior că o place pe Alexandra și a recunoscut că este interesat de ea. Concurentul a mărturisit însă că și-ar dori să poarte o discuție cu aceasta fără să se ascundă de ceilalți și să clarifice lucrurile într-un mod deschis.

„E adevărat că îmi place de ea, dar aș vrea să vorbesc cu ea la uși deschise”, a spus Radu.