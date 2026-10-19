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Mireasa, sezonul 14. Un nou concurent intră în casa Mireasa! Ce detalii a dezvăluit Andreea Frățilă despre băiatul misterios

Un nou concurent se pregătește să intre în casa Mireasa! Ce detalii a dezvăluit Andreea Frățilă despre băiatul misterios și când vor afla telespectatorii cine este acesta.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 16:31 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 16:44
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Cu puțin timp înainte de finalul emisiunii de astăzi, Andreea Frățilă le-a făcut o surpriză concurenților de la Mireasa. Prezentatoarea a anunțat că un nou băiat urmează să se alăture competiției, iar vestea a stârnit imediat curiozitatea celor prezenți în platou.

Un nou concurent intră în casa Mireasa

Deocamdată, Andreea Frățilă nu a oferit foarte multe detalii despre identitatea noului concurent, însă a dezvăluit câteva dintre trăsăturile sale fizice. Descrierea făcută de prezentatoare a fost suficientă pentru a-i face pe concurenți să se întrebe cine este tânărul care urmează să intre în casa Mireasa.

„Este înalt, are tatuaje…”, a început aceasta să-l descrie.

Anunțul a atras atenția atât băieților, cât și fetelor, care au vrut să afle mai multe informații despre cel care ar putea schimba dinamica din casă. Apariția unui nou concurent poate aduce noi apropieri.

„Mâine intră un nou concurent. Vine însoțit de mătușa lui. Așadar, doamnelor, o să aveți și dumneavoastră companie. Hai să vă dau detalii. Are 25 de ani, 1,84 m înălțime, are tatuaje. Spune despre el că este muncitor și perseverent. Atât vă zic astăzi, mâine o să aflăm mai multe.”

Intrarea unui nou băiat poate reprezenta o oportunitate pentru fetele care încă își caută perechea.

Ce detalii a dezvăluit Andreea Frățilă despre băiatul misterios

Andreea Frățilă le-a promis celor prezenți că va reveni cu informații suplimentare în ediția live de mâine. Astfel, telespectatorii vor putea afla mai multe detalii despre identitatea tânărului și despre momentul în care acesta va păși în casa Mireasa.

Până atunci, identitatea noului concurent rămâne un mister, iar descrierea oferită de prezentatoare lasă loc multor întrebări. Cine este băiatul înalt și tatuat care urmează să intre în competiție și pe cine va încerca să cucerească? Răspunsurile sunt așteptate în ediția următoare a emisiunii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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