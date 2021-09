Mireasa, sezonul 3. Cosmina a slăbit 8 kilograme într-o lună și trei săptămâni. Cât de bine arată acum

Cosmina a făcut furori cu frumusețea sa încă din de când a pășit în casa Mireasa. Tânăra a reușit să atragă atenția tuturor, mai ales a lui Alin, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa pare că radiază de fericire pe rețelele sociale, acolo unde publică des și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante momente din viața sa. La mai bine de două luni de când emisiunea s-a terminat, Cosmina a decis să le dezvăluie urmăritorilor de pe Instagram cât de mult a slăbit într-o lună și trei săptămâni de la marea finală a show-ului matrimonial.

Iubita lui Alin a mărturisit că a slăbit 8 kilograme într-un timp foarte scurt, datorită unui regim stric, care a făcut-o să arate fabulos.

Cum arată acum Cosmina, după ce a slăbit considerabil

De curând, Cosmina a publicat pe contul de Instagram o imagine de când a intrat în casa Mireasa și o altă poză la aproape o lună de când competiția s-a sfârșit. Un lucru este evident, tânăra a slăbit foarte mult, iar rezultatele sunt vizbile.

"Bună ziua dragilor, mulți m-ați întrebat dacă am o poză BEFORE & AFTER - regimul alimentar pe care l-am ținut. Ei bine nu aveam una concretă, dar am reușit să fac un colaj cu 2 poze: poza din stânga este un screenshot cu mine de la intrarea mea în casa Mireasa, când aveam 68,5 de kilograme. În Casa Mireasa am slăbit undeva la 3 kilograme din cauza emoțiilor și pentru că nu prea mâncam. Când am ieșit din Casă am început să țin PLANUL ALIMENTAR A LUI ALIN cu ajutorul căruia am slăbit 8 kilograme într-o lună si 3 saptamani. Poza din dreapta este un screenshot de la apariția mea la Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe data de 22 Septembrie, unde aveam 57,5 de kilograme.", a scris Cosmina la descrierea colajului, vizibil mândră de rezultatele dietei.

Postarea a strâns mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de reacții pozitive. Prietenii virtuali au ținut neapărat să o laude pentru modul în care își menține aspectul fizic și pentru relația frumoasă pe care o are cu Alin.

"Ești frumoasa oricum, important este să te simți tu bine, iar acum alături de Alin se vede că îți este bine. Amândoi sunteți minunați și sper sa fiți bine împreună pentru totdeauna!😍", "Felicitări! Ești foarte frumoasă! Îți stă bine plinuță și slăbuță❤️❤️😍" sau "Sunteți un cuplu frumos. Să fiți sănătoși și fericiți!! 👏❤️", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și gânduri bune.

Un lucru este evident, Cosmina și Alin formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din sezonul 3 Mireasa. Totodată, tânăra se mândrește cu relația ei, dar și cu trupul său e invidiat.