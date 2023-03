Mireasa, sezonul 3. Maria Roman a răbufnit în mediul online, după ce a anunțat că e însărcinată. Ce a scos-o din sărite pe tânără

Maria Roman, fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa, trece prin clipe de neuitat alături de noul său iubit. În urmă cu puțin timp, tânăra a fost cerută în căsătorie de către bărbatul lângă care și-a găsit fericire, după divorțul de Liviu Olteanu.

Veștile importante au tot continuat să apară pentru susținătorii fostei concurente din show-ul matrimonial. Se pare că Maria Roman urmează să devină mămică pentru prima oară. Vestea a fost dată de către blondină pe rețelele sociale.

Mai mult decât atât, fosta soție a lui Liviu Olteanu a anunțat că va avea un băiețel. Videoclipul pe care l-a publicat în mediul online a generat o mulțime de reacții și like-uri din partea prietenilor virtuali.

Maria Roman, reacție acidă pe Instagram după ce a anunțat că este însărcinată

Maria Roman are o activitate intensă pe contul său de Instagram, acolo unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei. Deseori, aceasta publica InsaStory-uri din locurile pe care le vizitează, inclusiv din restaurante.

La scurt timp de la anunțul că este însărcinată, fosta concurentă de la Mireasa a postat faptul că mănâncă fructe de mare, fapt pentru care au apărut comentariile negative ale internauților. Aceștia spunând că astfel de produse nu se consumă în sarcină.

Fosta soție a lui Liviu Olteanu nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj neașteptat.

„Pentru cele care vorbesc, înainte să știe ce și cum! „Și cum am putut să sar așa”. Mă consult cu medicul în multe aspecte ce țin de sarcină, nu vă mai dați deștepte că mă amuză! Și da, am sărit atâta timp cât a trecut perioada sensibilă de început și ai o sarcină ok, poți să faci mișcare, e o sarcină, nu e nimeni bolnav!”, a scris Maria Roman, vizibil deranjată de reacțiile celor din online.

Cum a anunțat Maria Roman că urmează să devină mamă pentru prima oară

Fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa nu a mai putut ține sarcina ascunsă, motiv pentru care a împărtășit vestea cea mare cu susținătorii săi de pe Instagram prin intermediul unei postări emoționante.

Maria Roman s-a filmat alături de logodnicul său în timp ce aflau sexul copilului, iar mai apoi a publicat filmulețul în mediul online. Felicitările și urările prietenilor virtuali nu au întârziat să apară.

„Mulțumesc doamne pentru cea mai mare minune din viata mea !!❤️❤️

În viață omul trece prin multe încercări și bune și rele dar, Dumnezeu mi-a fost alături și mi-a împlinit cea mai de preț dorință, de a fi mămică. Mulțumesc Doamne! Ne-am dorit enorm un băiat!”, a scris Maria Roman pe Instagram, vizibil emoționată și fericită.

„Doamne îți mulțumim. Mă simt cea mai binecuvântată. Tot ce ne-am dorit.”, a mai scris Maria Roman, distribuind postările unei prietene. Aceasta a ales și numele bebelușului: Antonio Andrei.