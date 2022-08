Mireasa, sezonul 3. Marian a confirmat despărțirea de Andreea: „Da, este adevărat!”. Ce mesaj a transmis pe rețelele sociale

În ultima perioadă au apărut tot felul de speculații în ceea ce privește căsnicia dintre Andreea și Marian. Fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa a dat de înțeles că nu mai formează un cuplu cu partenerul său, după ce și-a schimbat numele de familie pe rețelele sociale.

Mai mult decât atât, cei doi nu s-au mai fotografiat de mult timp împreună, lucru care a pus pe gânduri susținătorii. La scurt timp de la aceste zvonuri, Marian s-a decis să dea totul din casă și să lămurească iamenii din mediul online.

Tânărul a făcut o postare pe Instagram prin care explică ce s-a întâmplat între el și Andreea. Iată ce dezvăluiri a făcut despre speculațiile apărute în presă.

Marian, fostul concurent al sezonului 3 Mireasa, și-a asumat despărțirea de Andreea

Pentru că s-a simțit nevoi să ofere o explicație susținătorilor săi, Marian nu s-a mai putut abține și a spus totul despre separarea de cea care i-a devenit soție în urmă cu un an. Deși părea că formează un cuplu puternic, cei doi au întâmpinat unele dificultăți, motiv pentru care au decis să meargă pe drumuri separate.

Fostul concurent al sezonului 3 Mireasa a publicat pe contul de Instagram mai multe Story-uri prin care își asumă despărțirea de Andreea.

„Vă salut, prieteni. Sunt în Italia, într-o locație frumoasă unde urmează să am un eveniment. Fac acest video pentru că am primit foarte multe mesaje referitoare la relația mea cu Andreea. Vreau să confirm și să vă spun că da, este adevărat. Drumurile noastra, așa a fost să fie, merg pe căi diferite. Prea multe nu am de spus. Să dea Domnul să trecem peste această perioadă destul de dificilă, zic eu. Și, o să vedem ce va fi. Vă doresc tot binele din lume.”, a declarat Marian pe rețelele sociale.

„Am ales să fac acest videoclip deoarece așa am simțit că acum e momentul să știți!”, a mai scris el în dreptul InstaStory-ul. De asemenea, Marian nu a oferit prea multe detalii despre condițiile în care s-a produs ruptura de Andreea.

Ce spune Andreea, fosta concurentă a sezonului 3, despre infidelitate

În urmă cu puțin timp, Andreea a făcut o serie de InsaStory în care vorbește despre infidelitate. Aceasta a ținut neapărat să mărturisească că Marian nu a înșelat-o, semn că nu acesta este motivul pentru care cei doi s-au despărțit.

„Voiam să clarific o treabă. Marian nu m-a înșelat. Oricum cu voi, cum o dai, nu o nimerești și nu-i bine, dar chiar e deranjantă treaba asta și vă rog frumos să îl lăsați în pace, nu-l mai terorizați cu mesaje că m-a înselat, pentru că nu m-a înșelat. E ok? V-am pupat”, a fost mesajul pe care l-a transmis Andreea pe Instagram, vizibil deranjată de cele spuse în mediul online.