Mireasa, sezon 3. Andreea și Marian Buda, detalii neștiute despre relația lor la un an de când formează un cuplu. Ce au povestit

Andreea și Marian Buda s-au cunoscut în cel de-al treilea sezon din Mireasa. Cei doi s-au plăcut foarte mult, fapt care i-a îndemnat să facă pasul cel mare în finala show-ului matrimonal, care a avut loc în luna august a anului 2021.

Concurenții au atras simpatia publicului încă din prima clipă cu superbul cuplu pe care l-au format în casa Mireasa. La un an de când au decis să dea o șansă legăturii speciale dintre ei, Andreea și Marian Buda au apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor pentru a vorbi despre viața lor de când au ieșit din competiția show-ului matrimonial.

Andreea și Marian Buda, noi dezvăluiri despre relația pe care o au

Andreea și Marian Buda au trecut testul timpului, iar pe data de 6 aprilie 2022 au împlinit un an de relație, semn că formează un cuplu puternic. Pentru a împărtăși această veste cu toți susținătorii săi, cei doi au decis să vină în platoul emisiunii Acces Direct de la Antena Stars pentru a discuta despre cât de mult s-a schimbat viața lor în ultimul an.

Concurenții au venit tocmai din Maramureș pentru a apărea pe micile ecrane ale telespectatorilor.

„Am făcut un an de relație, un an de căsnicie facem pe 1 august. Viața e schimbată total pentru mine pentru că am luat-o de la zero împreună cumva. (...) Trebuie să fii făcut unul pentru altul”, a mărturisit Marian Buda.

În cadrul show-ului, Andreea a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu soacra sa, iar relația dintre ele este una specială.

„Soacra mea e foarte bună cu mine și mă iubește foarte mult. Nu locuim cu ea, dar ne înțelegem foarte bine”, a adăugat ea cu zâmbetul pe buze.

„Am locuit cu mama când am ieșit din emisiune. Am stat puțin cu ea, cam o lună”, a completat-o tânărul.

Întrebată de Mirela Vaida dacă este grea viață alături de un artist, Andreea a oferit un răspuns sincer și direct: „Nu am prins foarte mult, dar da. În momentele importante îi simt lipsa, cum ar fi de Crăciun”.

De la ce motive se ceartă Andreea și Marian Buda

Ca în orice alt cuplu, Andreea și Marian Buda mai întâmpină și situații de cumpănă în relația lor. Cei doi au dezvăluit că cele mai multe motive pentru care se ceartă sunt unele minore și neînsemnate.

„Am o plăcere că se agită repede și se enervează. Știți cum se spune, o ațât. (...) Nu știu unde am găsit-o, dar face o mâncare excepțională. O laudă și ai mei”, a spus Marian Buda.

