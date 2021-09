Mireasa, sezonul 4. Cine este Speranța, noua concurentă din casa Mireasa. Ce spun mamele despre ea

Concurenții din casa Mireasa vor avea parte de o surpriză de poporții mari. Speranța este următoarea fată care va intra in competiție pentru a-și găsi sufletul pereche. Încă de când a intrat în platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, tânăra a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, în mod special pe Gabriela Cristea.

"Doamne, cât ești de frumoasă!", i-a spus prezentatoarea emisiunii.

Și mamele au rămas impresionate de frumusețea fetei. Acestea nu și-au mai putut lua ochii de la ea și au analizat-o din cap până în picioare, iar numele său nu a putut să treacă neobservat.

Cine este Speranța, noua concurentă din casa Mireasa

Speranța a venit din Iași cu gândul de a-și cunoaște perechea la Mireasa. La cei 23 de ani, tânăra a spus despre ea că este o personă ambițioasă, sufletistă, familistă. Aceasta a dezvăluit că își iubește familia foarte mult și că este singură la părinți.

Întrebată de Gabriela Cristea despre jobul său actual, concurenta a oferit un răspuns direct: "Momentan nu mă ocup cu nimic, mi-am dat demisia când am plecat în Istanbul, acolo unde am avut niște treburi de rezolvat."

Citește și: Mireasa 2021, sezonul 4. Doamna Ioana a primit un telefon de la fiica sa. Ce a spus sora lui Petrică despre Ela

Tânăra a mai mărturisit că își dorește să se căsătorească.

"Am crescut cu gândul ăsta. Mama s-a căsătorit de tânără, iar asta îmi doresc și eu!", a mai adăugat ea în cadrul emisunii Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars.

Doamna Lenu a observat imediat că Speranța nu are accent de moldoveană, iar concurenta i-a spus imediat și motivul. Aceasta a fost plecată 13 ani în Italia, acolo unde a terminat liceul și s-a angajat ca agent imobiliar.

"Bine că nu ați uitat limba română. Foarte multe domnișoare pleacă în străinătate și după 6 luni uită complet. Aveți accent, dar bine că nu ați uitat limba română.", i-a spus doamna Lenu.

Ce spun mamele despre noua concurentă din casa Mireasa

Cele șase mame au fost încântate de apariția Speranței. Acestea au dezvăluit faptul că este o fată extrem de frumoasă și că și-ar dori să afle pentru cine a venit în casa Mireasa, de fapt. Tânăra nu a stat prea mult pe gânduri și le-a oferit un răspuns ferm.

Citește și: Mireasa 2021, sezonul 4. Ion și Raluca s-au despărțit. Decizia îi aparține concurentului

"Am urmărit emisiunea de la bun început, doar că momentan nu am o preferință. O să încerc să cunosc pe fiecare în parte. Nu am nici măcar un top 3.", a spus Speranța.

"Este frumoasă rău", a spus doamna Lenu.