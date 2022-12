Mireasa, sezonul 4. Cum au aflat Ela și Petrică că urmează să devină părinți. Ce a spus tânărul despre sarcina soției sale

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ela și Petrică urmează să își mărească familia. De curând, câștigătorii sezonului 4 Mireasa au anunțat că o să devină părinți pentru prima oară în 2023.

Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere, inclusiv pe ei. În urmă cu puțin timp, fostul concurent al show-ului matrimonial a oferit declarații despre sarcina soției sale, dar și despre modul în care au aflat că vor avea un copil.

Petrică, primele dezvăluiri despre sarcina Elei la scurt timp de la vestea că urmează să devină părinți

Petrică și Ela se bucură din plin de momentele pe care le petrec împreună. Povestea lor de dragoste a început în casa Mireasa și a continuat în afara ei, după ce au câștigat marele premiu al show-ului matrimonial.

La aproximativ un an de la Finala emisiunii, cei doi au mărturisit că vor avea un copil, căci Ela este însărcinată în aproape 3 luni. La scurt timp de la vestea senzațională, Petrică a oferit primele declarații despre sarcina soției sale.

Fostul concurent al sezonului 4 Mireasa a dezvăluit că își doreau un copil, însă nu se așteptau să devină părinți atât de repede. Mai mult decât atât, tânărul a confirmat că partenera lui se simte foarte bine în primele luni de sarcină.

De asemenea, Petrică a povestit modalitatea prin care au aflat că Ela este însărcinată. Totul s-a întâmplat într-o vacanță la Brașov, de ziua tinerei.

„Suntem foarte bine, suntem foarte fericiți și am primit vestea pe neașteptate. Nu ne așteptam să fim părinți, ne doream foarte mult, dar nu ne așteptam așa repede, ne-a luat și pe noi prin surprindere. Nu neapărat am lucrat în sensul ăsta, dar nici n-am negat sau nu am vrut. Sarcina decurge foarte bine, noi am primit vestea acum o lună și ceva. Atunci am fost plecați în vacanță prin Brașov, era ziua Elei, și era perioada aceea a lunii și a întârziat să apară, iar după Ela a făcut un test și nu se aștepta să iasă pozitiv”, a mărturisit fostul concurent al sezonului 4 Mireasa, potrivit spynews.ro.

Cum au anunțat Ela și Petrică că urmează să devină părinți

Pentru că își țin la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lor, Ela și Petrică nu au putut ascunde față de aceștia vestea că urmează să devină părinți. Tânăra a publicat pe rețelele sociale imagini cu burtica de gravidă prin intermediul cărora și-a anunțat susținătorii că o să fie mămică.

„Acum un an ne-am jurat iubire eternă și doar visam la ceea ce am reușit să realizăm împreună ❤️ Dumnezeu ne-a răsplatit cu cea mai mare binecuvântare de pe pământ, aceea de a fi părinți! Vă iubesc enorm, comorile mele! 👶🏻🤰🏻👼”, a scris Ela la postare.