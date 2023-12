Mireasa, sezonul 5. Cum a apărut Inimioara alături de soțul ei în mediul online, la aproape 4 luni de la nuntă. Ce a postat

Inimioara de la Mireasa sezonul 5 a publicat o imagine înduioșătoare cu soțul său pe contul de Instagram, la 4 luni de la nuntă. Fosta concurentă a reality show-ului este mai fericită ca niciodată.

Inimioara, fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa, trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Tânăra care a venit să își găsească sufletul pereche în casa reality show-ului este acum mai fericită ca niciodată.

Aceasta a plecat singură din emisiune, după mai multe încercări de a cunoaște băieții, însă norocul i-a surâs acasă. Nu a mai durat mult până când tânăra a găsit bărbatul potrivit pentru ea. Mai mult, aceasta s-a și căsătorit la finalul lunii august 2023.

Inimioara și-a luat prin surprindere susținătorii din mediul online când a publicat primele imagini de la evenimentul important. Chiar dacă nu este foarte activă pe rețelele sociale, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5 nu a uitat să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei.

„De astăzi pentru totdeauna! 🤍 #soțșisoție 🤵🏼‍♂️👰🏼”, a fost descrierea pe care a folosit-o tânăra la o imagine de la nuntă în care apare alături de sufletul pereche.

Un lucru este evident, fosta concurentă a show-ului matrimonial radiază de fericire la brațul soțului. Pozele de pe contul de Instagram arată că aceasta este o femeie împlinită, care își trăiește frumoasa poveste de dragoste departe de ochii curioșilor.

Ce imagine a publicat Inimioara din sezonul 5 Mireasa, la 4 luni de când a făcut cununia religioasă

De curând, Inimioara din sezonul 5 Mireasa s-a decis să își uimească susținătorii cu o nouă fotografie înduioșătoare. Tânăra s-a pozat într-o ipostază tandră alături de bărbatul lângă care își va petrece restul vieții.

Cei doi și-au făcut un selfie din mașină. Fosta concurentă a emisiunii de pe Antena 1 a atras atenția prietenilor virtuali cu frumusețea ei. Se pare că aceasta a rămas la fel cum au cunoscut-o telespectatorii: naturală și plină de energie pozitivă.

„Totul meu”, a fost descrierea folosită de tânără.

Ce scria Inimioara din sezonul 5 Mireasa la o lună de când s-a căsătorit

Inimioara a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale la o lună de când a mers alături de soțul ei în fața altarului pentru a spune „DA”.

„Astăzi este despre noi, dragul meu soț! 🤍👰🏼🤵🏼‍♂️

O lună de când ne-am unit destinele în fața lui DUMNEZEU. 🙏🤍

O lună de când am devenit o FAMILIE.

O lună de când am spus marele DA!

Este o binecuvântare să te am în viața mea. 🤍

Te iubesc din tot sufletul și te voi iubi toată viața!

Mulțumim din suflet celor mai minunați nași! Vă iubim! ❤️❤️❤️”, a scris ea.

„Mulți ani binecuvântați cu tot ce vă doriți!❤️”, „Ce băiat fain ți-ai ales, felicitări, casă de piatră!” sau „Felicitări om minunat! Meriți toată fericirea din lume!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.