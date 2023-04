Mireasa sezonul 5. Larisa și-a acoperit trupul doar cu un prosop. Cât de sexy este fosta concurentă a show-ului matrimonial

Larisa, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa, și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu o imagine incendiară. Deși nu a mai apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor, tânăra are o activitate intensă în mediul online.

Superba brunetă a publicat pe rețetele sociale o fotografie cu care a reușit să ridice gradele în termometre. Aceasta s-a lăsat pozată pe balcon într-o ipostază fierbinte, lăsându-și trupul acoperit doar de un prosop.

Postarea nu a putut să treacă neobservată de prietenii virtuali. De asemenea, se poate observa faptul că fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa este posesoarea unui trup de invidiat.

Cât de bine arată Larisa, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa, la aproape un an de la Finala show-ului matrimonial

Larisa se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite concurentele ale show-ului matrimonial. După ieșirea ei din casa Mireasa, susținătorii au ales să țină legătura cu ea prin intermediul rețelelor sociale.

Astfel, focoasa brunetă se mândrește cu o comunitate impresionantă pe contul de Instagram. Pentru că îi place să îi țină la curent pe internauți cu toate noutățile din viața ei, aceasta nu ezită să posteze cât mai des.

De curând, Larisa a făcut senzație în online cu o poză ce a tăiat răsuflarea publicul masculin. Tânăra și-a acoperit trupul doar cu un prosop și a ieșit pe balcon pentru a-și savura cafeaua în liniște.

Larisa a decis să poarte și ochelari de soare. De asemenea, prosopul i-a lăsat la vedere cele mai senzuale părți ale corpului, în mod special bustul generos și picioarele subțiri.

Un detaliu nu a putut să treacă neobservat. Puțini sunt cei care știu că fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa are un tatuaj pe spate și unul pe picior, ce sunt ușor vizibile în fotografia postată pe Instagram.

Larisa a format un cuplu de scurt timp cu Robert în sezonul 5 Mireasa

Larisa a pășit în sezonul 5 Mireasa pentru a-și căuta sufletul pereche. Tânăra a încercat să cunoască mai mulți băieți, însă nu s-a simțit atrasă de nimeni până la intrarea lui Robert în casa show-ului matrimonial.

Cei doi au format un cuplu de scurt timp. Concurentul a părăsit emisiunea și a revenit la ultima petrecere, unde i-a cerut Larisei să rămână în România. Atunci, atracția dintre ei a fost evidentă.

Larisa a decis să plece în Spania odată ieșită din competiția show-ului matrimonial. Astfel, relația dintre cei doi nu a mai avut nicio șansă.

„Dragul ăla că am văzut-o, deci nu eu m-am dus la ea să o pup. Să fie clar. Nu eu m-am dus la ea să o pup, ea a venit la mine. Normal că nu am avut nimic împotrivă, că na, nu am mai văzut-o de atâta timp... Îmi era dragă înainte. Și acum, nu am nicio treabă. Amici și atât. Am mai vorbit, da.”, a povestit Robert despre relația din prezent cu Larisa.