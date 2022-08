Mireasa Sezonul 6, 31 august 2022. Miruna și Valentin s-au văzut, după ce au avut un blind date. Ce și-au spus concurenții

Concurenții sezonului 6 Mireasa au avut ocazia să se cunoască mai bine prin intermediul unor blind date-uri. În ediția de miercuri a show-ului matrimonial de pe data de 31 august 2022, telespectatorii au avut ocazia să vadă cum a decurs întâlnirea pe nevăzute a Mirunei cu Valentin.

Cei doi s-au simțit foarte bine la blind date, unde concurentul nu a scăpat de cele mai mari curiozități ale tinerei. Prima întrebare pe care i-a adresat-o Miruna lui Valentin a fost cea legată de vârsta acestuia.

„Nu știam mai nimic despre el, doar că este antrenor de fotbal și că îi plac copiii. Am făcut o legătură că antrenează copii. Asta m-a atras și de asta l-am ales! (...) Eu îmi doresc un copil în viitori 2 ani.”, a spus Miruna despre motivul pentru care a decis să iasă la un blind date cu Valentin.

Cei doi au abordat diferite discuții, printre acestea se numără și cele legate de fostele relații. Concurentul i-a mărturisit tinerei că s-a concentrat mai mult pe job, motiv pentru care nu și-a mai făcut o relație în ultimul an.

„Sunt pregătită să am o familie, de asta am și venit. Îmi doresc minim un copil, consider că un copil este o împlinire pentru viața mea. Sunt serioasă și știu ce îmi doresc, motiv pentru care am pretenții și de la viitor partener! Tocmai de asta nu vreau să mă grăbesc”, i-a spus Miruna.

Valentin i-a cerut concurentei să se descrie pentru a-și face o idee despre modul în care arată aceasta. Tânărul a făcut același lucru la rândul său.

„Sunt un tip foarte disciplinat. Aș vrea ca viitoarea mea parteneră să fie sinceră și matură, o fată deșteaptă”, a mai spus Valentin despre el la blind date.

Întâlnirea cu tânărul i-a surâs Mirunei. Aceasta a dezvăluit că și-ar dori să îl vadă pe Valentin.

Miruna și Valentin au avut ocazia să se vadă, la scurt timp de la blind date

La scurt timp de la blind date, Miruna a pășit în fața celor 8 băieți din sezonul 6 Mireasa pentru a-i cunoaște, unde a avut ocazia să-l vadă și pe Valentin. Simona Gherghe nu s-a putut abține și le-a adresat câteva întrebări legate de primele impresii ale acestora.

Concurentul a dezvăluit că au existat anumite lucruri care l-au atras la Miruna, dar și altele care nu i-au plăcut: „Nu mi-a plăcut faptul că nu are o alimentație tocmai corectă. (...) Mi-a plăcut că ar fi dispusă să schimbe chestia asta. Mai există o mică problemă, cea cu fumatul. Nu îmi place mirosul de țigară. (...) Este o fată foarte frumoasă în realitate”.

Miruna a dezvăluit că Valentin nu este deloc așa cum ea și l-a imaginat: „Credeam că are o față mai de copil și că este mult mai slab.”