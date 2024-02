Mireasa sezonul 6. Paul a făcut publice dovezile despre infidelitatea Roxanei. Ce conversații cu fosta soție au ieșit la iveală

Paul din sezonul 6 Mireasa a scos la iveală dovezi în ceea ce privește divorțul de Roxana și infidelitatea fetei. Tânărul nu a stat prea mult pe gânduri și a publicat conversațiile cu fosta soție.

„Războiul” dintre Paul și Roxana continuă. Fostul concurent din sezonul 6 Mireasa a pus la dispoziție dovezile că fosta lui soție l-ar fi înșelat, iar acesta ar fi principalul motiv al divorțului. Acesta a publicat, fără ezitare, conversațiile neașteptate cu tânăra.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în casa show-ului matrimonial. Paul și Roxana și-au declarat iubirea unul pentru celălalt în Finala emisiunii, unde au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului de stare civilă.

Lucrurile au luat o întorsătură uluitoare pentru căsnicia lor odată ajunși acasă. Se pare că relația celor doi nu a durat mult. Paul și Roxana s-ar fi despărțit din cauza infidelității. Tânărul susține că fosta soție nu i-a fost fidelă.

Fosta concurentă din sezonul 6 Mireasa a negat acuzațiile fostului soț, spunând că nu l-a înșelat. Declarațiile sale l-au făcut pe băiat să răbufnească în mediul online și să scoată la iveală dovezile.

Ce conversații a făcut publice Paul din sezonul 6 Mireasa

Paul nu a rămas indiferent situației. Acesta a publicat conversații neașteptate cu fosta lui soție chiar pe contul de TikTok. Mai mult, fostul concurent din sezonul 6 Mireasa a povestit cum a fost „trădat” de Roxana.

Tânărul a făcut-o „praf” pe fosta parteneră cu o serie de dovezi.

„Adevărul despre divorț cu dovezi! Beat și drogat pe canapea! Este adevărat că am dormit pe canapea și n-am vrut să aud de Roxana! Am vrut să divorțez după primele trei săptămâni, după ce am aflat că se culcă cu bărbați însurați pentru bani. Parctic mi se întorsese stomacul pe dos, mai ales când am văzut cu cine, acel om având copii de vârstă cu ea.

Mi-a promis că o să fie femeie de casă și am crezut-o, dându-i o șansă. Ea când a ieșit din casa „Mireasa”, prima data s-a întâlnit cu acel om și i-a cerut 3.000 de lei pentru că nu avea niciun ban! Spun că s-au întâlnit personal pentru că nu avea transfer de la el, i-a dat fizic banii. Am trecut peste perioada asta, am iertat-o și am început să-i plătesc datoriile. Cum am ieșit din emisiune ne-au ajutat părinții cu niște bani să ne începem o viață nouă + ce mai aveam de la Mireasa. Datoriile nu încetau, ea era dependentă de pariu și se împrumuta la diferiți bărbați.

Rămânând gravidă și eu fără niciun ban m-am decis să plec în Anglia. I-am promis că până la finalul anului o voi scoate din toate. Înainte să plec, m-a sunat George și mi-a zis să vin în Olanda pentru că se câștigă mai bine, nu pentru droguri.”, a povestit fostul concurent din sezonul 6 Mireasa.

Tânărul susține că a continuat să-i trimită bani Roxanei cât timp era plecat, chiar dacă aflase că aceasta a pierdut sarcina. Cât se afla în Olanda, Paul avea suspiciuni că fosta lui soție se vede cu altcineva.

Băiatul și-a dat seama că este înșelat atunci când tânăra refuza să-i răspundă la telefon sau să vorbească cu el. Fostul concurent din sezonul 6 Mireasa nu a mai ținut cont de nimic și a oferit toate dovezile în ceea ce privește declarațiile „false” ale Roxanei și datoriile acesteia.

