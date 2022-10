Mireasa, sezonul 6. Roxana, întâlnire emoționantă cu părinții ei. Ce gest impresionant a făcut tatăl fetei față de Paul

Roxana a plâns de emoții când și-a văzut părinții. Mama și tatăl fetei s-au arătat mulțumiți d alegerea făcută de fiica lor și l-au îmbrățișat pe Paul.

„Important e să le fie bine. Îmi pare bine că a găsit un băiat calculat după cum am observat”, a spus domnul Nelu.

„E un băiat bun pentru fiica noastră cea mică”, a spus mama Roxanei.

Telespectatorii Mireasa: Capriciile Iubirii au avut parte de un adevărat portret de familie.

Citește și: Mireasa sezon 6, 13 octombrie 2022. Doamna Ecaterina, deranjată de intervenția Roxanei: ”Eu nu te-am întrerupt”

Ce părere au părinții Roxanei despre Paul

Paul a vorbit în prezența părinților Roxanei despre discuția pe care a avut-o cu fiica lor, în urma căreia a descoperit că iubita ei este și matură, pe lângă bună la suflet.

„Pot să spun că ieri am cunoscut-o pe Roxana cu adevărat. În ultimele 2 săptămâni m-am gândit că nu prea e matură, dar am zis că are suflet bun, că e fată de casă, că dacă mă iubește pentru mine e mine. Și când am văzut că e și matură așa cum îmi doream eu deja m-a dat peste cap ieri. Nu-mi vine să cred. Ăsta era singurul lucru pe care mi l-aș fi dorit de la ea, dar mergeam și așa pentru că am zis că suntem împreună, vom crește, evoluăm împreună, pentru mine contează să ne înțelegem și să aibă suflet bun și astea le-am văzut la ea. Când a venit și cu cealaltă calitate. Nici ea nu credea despre mine că pot fi matur pentru că ne-am comportat copilărește. Îmi era frică să deschid o discuție serioasă”, a spus Paul.

Domnul Nelu a făcut un gest emoționant și l-a ținut de mână pe Paul așa cum și-a ținut și fiica.

Întrebați ce părere au despre relația Roxanei cu Adina: „Fiecare fată se atașează după sufletul celeilalte”.

„Ultima discuție pe care am avut-o cu Roxana, întâi a avut-o cu Adina. Deci a jucat și adina un rol important în cunoașterea mea cu Roxana”, a spus Paul.

Citește și: Mireasa sezon 6, 18 octombrie 2022. Conflict de proporții la primele ore ale dimineții. Ce au făcut doamnele

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.