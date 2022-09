Mireasa sezonul 6. Roxana și Paul, față în față după ce tânărul a pus punct relației. Ce l-a supărat cu adevărat pe concurent

În gala de vineri, 23 septembrie 2022, Paul a luat o decizie radicală în ceea ce privește relația cu Roxana. Nervos, acesta a dat vestea că își dorește să pună punct legăturii cu concurenta deoarece este dezamăgit de comportamentul ei.

„Fie că pleacă, fie că nu, nu cred că o să mai fie ceva între noi. Mai ales după ce a vorbit cu Adina. Nu mi se pare normal să vrea să plece, să mă testeze. Nu mă despart în direct, în reluare. Nu mi se pare normal tot ce face. Vrea marea cu sarea, dar tot vrea să plece.”, spunea Paul atunci, vizibil deranjat de situație.

Roxana și Paul au fost puși față în față la Mireasa - Capriciile Iubirii, după ce tânărul a decis să încheie relația cu ea

La scurt timp de la vizionarea unui material în care s-a urmărit discuția dintre Paul și Denisa, concurentul nu s-a putut abține și a dezvăluit că adevăratul motiv pentru care a pus punct relației cu Roxana este faptul că aceasta a vorbit „la mișto” despre el cu Adina.

De asemenea, tânărul a susținut că nu a fost deranjat de hotărârea Roxanei de a pleca din competiție, ci de comportamentul său în preajma Adinei.

„Eu nu am fost supărat pentru că ea voia să plece, noi am vorbit. Ok, i-am zis să mă aștepte acasă pentru că o să vin. Am fost supărat pentru că acum 2-3 seri a venit la mine și mi-a spus sincer că a discutat cu Adina, și că o să înceteze cu toate lucrurile rele pe care le zice despre mine. Astăzi am văzut un material din care mi-am dat seama că a vorbit la mișto, adică îi spunea Adinei foarte la mișto să mă lase în pace. (...) Am văzut că discuția nu a fost absolut deloc serioasă”, a povestit Paul.

„Nu m-am gândit să mă despart în gală, nici gând. Știe foarte bine că i-am spus să mă aștepte.”, a mai adăugat el.

Întrebată de Gabriela Cristea dacă era serioasă atunci când a purtat conversația cu Adina, Roxana a oferit un răspuns care l-a luat prin surprindere pe Paul.

„Așa vorbim noi. I-am spus cât se poate de serios, dar i-am spus în modul nostru, cum vorbim noi amândouă. Mai și glumeam pe lângă, dar i-am spus să nu mai avem discuții de genul.”, a mărturisit concurenta.

„Eu am luat discuția în serios deoarece știu că pe ea a afectat-o. Ea e îndrăgostită de Paul, iar eu chiar l-am evitat cât am putut. (...) Eu nu am râs.”, a mai completat-o Adina pe prietena sa, în platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars.