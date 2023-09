Mireasa sezonul 8, 6 septembrie 2023. Cine este Madi. Tânăra a fost căsătorită la 18 ani. De ce și-a încheiat căsnicia

Madi este concurentă în sezonul 8 Mireasa. Până la cei 29 de ani ai săi, tânăra a avut parte de experiențe dificile.

Madi de la Mireasa sezon 8 are 29 de ani, e din Provița de sus și s-a căsătorit la 18 ani. Divorțul a fost decizia ei. Madi a povestit că în relațiile trecute s-a confruntat cu viciile partererilor care i-au fost alături

„El avea 30 de ani. Pe parcurs mi-am schimbat gândirea și a început să mă deranjeze diferența de vârstă. Aveam unele așteptări care nu mi s-au împlinit și atunci a renunțat. Familia mea tot timpul a avut o părere bună. Familia lui la început a avut o părere bună, dar pe parcurs s-a schimbat. Asta a fost prima relație serioasă. A doua relație a fost când eu aveam 21 și el 18. Am locuit împreună 4 ani, iar în ultima probleme avea probleme cu alcoolul și devenise abuziv”, a povestit Madi.

Care este povestea de viață a lui Madi de la Mireasa, sezon 8

După relațiile eșuate, Madi a căzut în depresie.

În urmă cu un an am căzut într-o depresie severă. Nu mai știam de mine. Aveam halucinații. Nu mai înțelegeam ce caut aici. Cine sunt, ce se întâmplă cu mine. Nu mai știam să mănânc, să beau apă. Probabil s-au adunat... relațiile eșuate, stresul oboseala. Am ajuns să am atacuri de panică și frică de moarte.

De la bărbatul de lângă ea își dorește să fie înțelegător, respectuos, calm, înțelegător.

