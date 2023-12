Mireasa sezonul 8. Despărțire în casa Mireasa cu doar câteva zile înainte de Marea Finală. Un cuplu și-a spus ”Adio”

Despărțire în casa Mireasa cu doar câteva zile înainte de Marea Finală. Doi concurenți au decis să meargă pe drumuri separate.

În casa Mireasa nu mai există 7 cupluri, după ce Andreea și Bogdan au decis să se separe. Iată care e motivul.

Andreea și Bogdan s-au despărțit

După mai multe zile tensionate, Andreea și Bogdan s-au despărțit. Cei doi au ajuns la concluzia că nu rezonează și că nu are rost să se ”chinuie”, cum ei au afirmat.

”Nu pot să spun că s-a comportat într-un anume fel cu mine sau ceva de genul acesta. Faptul că conviețuim fix ca o familie și noi nu ne-am rezolvat discuțiile care au apărut între noi... Pur și simplu, interacțiunea dintre noi. Faptul că nu ajungem la un numitor comun. Totul s-a schimbat de la task-ul telefoanelor. Eu nu am mai pus accent pe jocurile de noroc. Pur și simplu, interacțiunile dintre noi, discuțiile care au fost. Cred că din partea amândurora (n.r. s-a creat ruptura).”, a zis Andreea la Mireasa Capriciile Iubirii.

”Noi am discutat și acum, înainte de emisiune. Sunt mai multe lucruri pe care le simțim între noi. Nu vrem să intrăm în detalii, cel puțin eu. E ok așa cum e, eu am mai multe chestii pe care le iau în calcul, dar strict pentru mine personal, în a face o relație pe termen lung. Am încercat să avem o relație, fiecare are niște situații sau chestii la celălalt. Da, suntem despărțiți. Am ajuns la concluzia că nu are rost să ne chinuim în relația asta.”, a afirmat și Bogdan.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 8

Finala Mireasa sezonul 8 este pe 22 decembrie 2023. Cinci cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.