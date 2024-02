Necazuri se țin lanț de Madi de la Mireasa sezonul 8. După internarea în spital, tânăra a anunțat că mariajul cu Sergiu a ajuns la final. Ba mai mult, ea și-a pierdut și un membru al familiei.

Madi suferă după ce și-a pierdut un membru al familiei. Tânăra a postat pe Facebook-ul personal o imagine cu flori și lumânare, pe un fundal negru.

Mireasa sezonul 8. Madi, în doliu. De ce a apărut pe contul ei o imagine cu lumânări

Madi de la Mireasa e în doliu. După problemele de sănătate, care au ținut-o în spital, iată că necazurile nu se încheie pentru fosta concurentă a sezonului 8.

Tânăra și Sergiu au anunțat zilele trecute că nu mai formează un cuplu. Nu au vrut să dezvăluie motivele, la fel cum au preferat să nu spună de ce Madi a stat atât de mult timp internată în spital.

Iată totuși că, deși lucrurile păreau să se liniștească, Madi trece din nou prin probleme care o afectează din punct de vedere emoțional.

Fosta concurentă din sezonul 8 Mireasa a postat o imagine cu lumânări și flori, dând de înțeles că e în doliu.

Internauții s-au speriat, gândindu-se la tentativa ei de a își lua viața, pe fondul problemelor cu depresia. Nici vorbă de așa ceva, au comentat alte persoane, care au spus că bunica tinerei s-a stins din viață.

Povestea lui Madi de la Mireasa. Cum a ajuns să sufere de depresie

Madi de la Mireasa sezon 8 are 29 de ani, e din Provița de Sus și s-a căsătorit la 18 ani. Divorțul a fost decizia ei. Madi a povestit că în relațiile trecute s-a confruntat cu viciile partenerilor pe care i-a ales.

„El avea 30 de ani. Pe parcurs mi-am schimbat gândirea și a început să mă deranjeze diferența de vârstă. Aveam unele așteptări care nu mi s-au împlinit și atunci a renunțat. Familia mea tot timpul a avut o părere bună. Familia lui la început a avut o părere bună, dar pe parcurs s-a schimbat. Asta a fost prima relație serioasă. A doua relație a fost când eu aveam 21 și el 18. Am locuit împreună 4 ani, iar în ultima probleme avea probleme cu alcoolul și devenise abuziv”, a povestit Madi.

După relațiile eșuate, Madi a căzut în depresie: ”În urmă cu un an am căzut într-o depresie severă. Nu mai știam de mine. Aveam halucinații. Nu mai înțelegeam ce caut aici. Cine sunt, ce se întâmplă cu mine. Nu mai știam să mănânc, să beau apă. Probabil s-au adunat... relațiile eșuate, stresul oboseala. Am ajuns să am atacuri de panică și frică de moarte.”

