Mireasa sezonul 9, 27 iunie 2024. Maria Lungu a plecat din casa show-ului matrimonial. Ce declarații a făcut tânăra despre Antonia

Maria Lungu, fosta iubită a lui Cristian Marinescu, a părăsit casa Mireasa sezonul 9 miercuri 26 iunie 2024 după trei zile. Tânăra a făcut dezvăluiri neașteptate despre Antonia, dar și despre Albert.

În ediția Mireasa sezonul 9 de joi, 24 iunie 2024, Maria Lungu nu a mai fost prezentă în emisiune. Tânăra a pășit în casa show-ului matrimonial la începutul săptămânii pentru a clarifica situația tensionată în care se afla cu fostul ei partener, Cristian Marinescu.

Prezența ei în competiție a adus multă agitație în cuplul Antonia și Cristian Marinescu. Până și doamna Daniela a fost luată prin surprindere de venirea Mariei Lungu pe platourile de filmare ale reality show-ului.

În cele trei zile petrecute în casa Mireasa sezonul 9, tânăra a avut ocazia să discute între patru ochi cu cel care i-a fost iubit. De asemenea, discuțiile acide și replicile dure nu au întârziat să apară între ei.

Mai mult, starea de spirit a Antoniei s-a schimbat complet de când Maria Lungu și-a făcut apariția în emisiune. Miercuri seară, 26 iunie 2024, tânăra și-a încheiat scurta „călătorie” în show-ul matrimonial, fiind nevoită să plece din casă. Iată ce a urmat.

Ce declarații a putut să facă Maria Lungu după ce a plecat de la Mireasa sezonul 9

Odată cu plecarea din casa show-ului matrimonial, Maria Lungu a dat cărțile pe față despre fiecare cuplu în parte. De altfel, aceasta a vorbit și despre relația pe care o are fostul iubit, Cristian Marinescu, cu Antonia.

„Am venit în casa Mireasa să pun punct tuturor discuțiilor din media. Să nu mai existe vreo speranță că eu și Cristian vom fi din nou împreună. Fericirea lor nu ne obligă pe noi să ne trăim viața împreună, dacă nu mai sunt sentimente.

Este manipulat de Antonia pentru că am văzut mai multe situații. Antonia nu vrea să facă compromisuri. Eu știu ce înseamnă asta, le-am făcut și eu pe la 20 de ani. Acolo unde există iubire trebuie să fie liniște. Antonia știe că e dureros pentru el subiectul despre mama lui, de ce continuă să-i facă rău?”, a dezvăluit tânăra.

„Eu am rămas impresionată de ce am văzut aici. Din afară pare așa mai ușor, dar aici trebuie să faci mâncare, trebuie să speli. Este 100% sinceritate, o să dau exemple, este vorba de Maria și Ștefan, ca mai apoi Iuliana cu Vlad sau Cristina cu Alex. Poate că destinul le așează pe toate, zici că sunt făcuți unul pentru altul. (...) Nu am niciun interes, și Antonia cu Cristian se potrivesc. Unul ar fi pedeapsa altuia.”, a mai adăugat ea.

Maria Lungu l-a adus în discuție și pe Albert: „Simțeam priviri din partea lui Albert. Laura se află pentru a doua oară în aceeași situație, trebuie să se iubească mai mult pe ea!”

